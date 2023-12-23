Коллекция экзотических автомобилей австралийского игрового миллиардера Лоуренса Эскаланте насчитывает 120 автомобилей общей стоимостью 100 миллионов долларов.

За несколько лет миллиардер создал одну из самых выдающихся коллекций современных мировых суперкаров и гиперкаров. Деньги на такие прихоти для бизнесмена не проблема: Эскаланте является основателем и исполнительным директором сайта Virtual Gaming Worlds, который управляет различными играми в стиле казино.

Житель Перти во время пандемии Covid-19 сумел подняться финансово, его состояние резко увеличилось и имеет хорошую динамику роста. Теперь коллекционер владеет кошельком, в котором накоплено более 3 миллиардов долларов. Два года назад он начал собирать свою коллекцию.

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Еще в прошлом году коллекция состояла примерно из 49 автомобилей. Сейчас в собственности Эскаланте находится примерно 120 автомобилей. Еще 70 машин он планирует приобрести в 2024 году.

В отличие от многих других коллекционеров, Эскаланте не позволяет своим автомобилям просто стоять и гнить на складе. Вместо этого он часто ездит на этих автомобилях и позволяет многим друзьям кататься на них.

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Каждый раз, когда в Перте происходит какая-то автомобильная встреча, там обязательно будет несколько автомобилей из "The Lee Collection". Фото: carbuzz.com

Знаковым в коллекции стал приобретенный несколько месяцев назад Aston Martin Valkyrie AMR Pro, единственный в Австралии. Также в списке знаковых владений есть пара McLaren Elvas, включая полную открытую коллекцию с углеродного волокна.

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Недавно коллекционер выписал Mercedes-Benz SLR McLaren HDK. Чаще всего для поездок в часы досуга использует Lamborghini Essenza SCV12 и Ferrari FXX K Evo.

Среди других знаковых моделей и марок в коллекции замечены Lamborghini Countach LPI 800-4, Bugatti Chiron Super Sport, McLaren P1, Ferrari Daytona SP3. Появился также Bugatti Bolide, который заказан и, несмотря на трековое исполнение, будет зарегистрирован для уличного использования.