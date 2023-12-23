Колекція екзотичних автомобілів австралійського ігрового мільярдера Лоуренса Ескаланте налічує 120 автомобілів загальною вартістю 100 мільйонів доларів.

За кілька років мільярдер створив одну з найвидатніших колекцій сучасних світових суперкарів і гіперкарів. Гроші на такі забаганки для бізнесмена не проблема: Ескаланте є засновником і виконавчим директором сайту Virtual Gaming Worlds, який керує різними іграми в стилі казино.

Житель Перті під час пандемії Covid-19 зумів піднятися фінансово, його статки різко збільшилися і мають гарну динаміку зростання. Тепер колекціонер володіє гаманцем, в якому накопичено понад 3 мільярди доларів. Два роки тому він почав збирати свою колекцію.

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Ще торік колекція складалася приблизно з 49 автомобілів. Нині у власності Ескаланте знаходиться приблизно 120 автомобілів. Ще 70 машин він планує придбати у 2024 році.

На відміну від багатьох інших колекціонерів, Ескаланте не дозволяє своїм автомобілям просто стояти й гнити на складі. Натомість він часто їздить на цих автомобілях і дозволяє багатьом друзям кататись на них.

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Щоразу, коли в Перті відбувається якась автомобільна зустріч, там обов’язково буде кілька автомобілів з "The Lee Collection". Фото: carbuzz.com

Знаковим у колекції став придбаний кілька місяців тому Aston Martin Valkyrie AMR Pro, єдиний в Австралії. Також у списку знакових володінь є пара McLaren Elvas, включно з повною відкритою колекцією із вуглецевого волокна.

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Нещодавно колекціонер виписав Mercedes-Benz SLR McLaren HDK. Найчастіше для поїздок у години дозвілля використовує Lamborghini Essenza SCV12 і Ferrari FXX K Evo.

З-поміж інших знакових моделей і марок у колекції помічені Lamborghini Countach LPI 800-4, Bugatti Chiron Super Sport, McLaren P1, Ferrari Daytona SP3. З’явився також Bugatti Bolide, який замовлено і, попри трекове виконання, буде зареєстровано для вуличного використання.