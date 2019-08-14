Серед них є автомобілі з "нульовим" пробігом.

Співробітник Hagerty натрапив у штаті Техас на величезне зібрання старих автомобілів, серед яких зустрічаються справжні перли, як, наприклад, Pontiac GTO Judge з пробігом 3,8 кілометри.

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Машини знаходяться, переважно, просто неба і розкидані по кількох майданчиках. Стан автомобілів, у більшости випадків, жалюгідний. Однак в “колекції” можна знайти й екземпляри, які легко піддаються відновленню.

Найціннішим експонатом є Pontiac GTO Judge, колись червоного кольору. Автомобіль довгий час провів на вулиці і потребує реставрації, після чого за спорткар можна виручити від 67 до 100 тисяч доларів, зважаючи на пробіг усього 3,8 кілометри.



Серед інших цікавих екземплярів польової колекції Ford Mustang Boss 1970 року, чорно-золотий кабріолет Chevrolet Camaro 1969 року випуску і пара Plymouth Barracuda.

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