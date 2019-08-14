Среди них есть автомобили с "нулевым" пробегом.

Сотрудник Hagerty наткнулся в штате Техас на огромное собрание старых автомобилей, среди которых встречаются настоящие жемчужины, как, например, Pontiac GTO Judge с пробегом 3,8 километра.

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Машины находятся, преимущественно, под открытым небом и разбросаны по нескольких площадках. Состояние автомобилей, в большинстве случаев, жалкое. Однако в “коллекции” можно найти и экземпляры, которые легко поддаются восстановлению.

Самым ценным экспонатом является Pontiac GTO Judge, некогда красного цвета. Автомобиль долгое время провел на улице и нуждается в реставрации, после чего спорткар можно выручить от 67 до 100 тысяч долларов, несмотря на пробег всего 3,8 километра.

Среди других интересных экземпляров полевой коллекции Ford Mustang Boss 1970 года, черно-золотой кабриолет Chevrolet Camaro 1969 года выпуска и пара Plymouth Barracuda.

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