Італійський художник передає кожен відблиск лакованих кузовів та хромованих труб автомобілів і мотоциклів.

Алессандро Палья відомий своїми роботами у стилі гіперреалізм. Для створення своїх картин він лише простий олівець і ручку.

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Для своїх творів Алессандро обирає знакові автомобілі: Mercedes 300 SL Gullwing 1954 року, Lamborghini Miura 1970 року чи неперевершений Bugatti Atlantic Type 57 1937 року.



Художник каже, що процес створення картин для нього є досить простим: він знаходить фото потрібного об’єкту, копіює основні контури олівцем на папері, а потім ретельно, з комп’ютерною точністю, відтворює усі світлотіні за допомогою тонких штрихів чорнильною ручкою. Кожна робота говорить сама за себе!

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