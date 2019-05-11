Итальянский художник передает каждый отблеск лакированных кузовов и хромированных труб автомобилей и мотоциклов.

Алессандро Палья известен своими работами в стиле гиперреализм. Для создания своих картин он использует лишь простой карандаш и ручку.

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Для своих произведений Алессандро выбирает знаковые автомобили: Mercedes 300 SL Gullwing 1954 года, Lamborghini Miura 1970 года или непревзойденный Bugatti Atlantic Type 57 1937 года.

Художник говорит, что процесс создания картин для него является довольно простым: он находит фото нужного объекта, копирует основные контуры карандашом на бумаге, а потом тщательно, с компьютерной точностью, воспроизводит все светотени с помощью тонких штрихов чернильной ручки. Каждая работа говорит сама за себя!

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