Непогода в США негативно повлияла на работу портов, в том числе загрузку автомобилей, которые украинцы купили на автомобильных аукционах США. Какие склады возле портов загружены больше, а какие – практически не работают?

Информацию по загрузку складов в портах, которые формируют контейнеры с автомобилями из автомобильных аукционов США в Украину, сообщил руководитель компании Carsfromwest Андрей Иванов. По его словам, автомобили для отправки в порты Нью-Йорка и Сиэтла лучше не покупать, остальные порты США также работают очень медленно.

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"Зимняя буря уходит на северо-восток, а вторая зимняя буря с сильным снегом и льдом продвигается на юг США, – говорит Андрей Иванов. – Ожидается, что неделя с 16 по 19 февраля будет очень сложной для безопасного передвижения, что приведет к дополнительным задержкам во всех складах в США и Канаде. Многие места проведения аукционов были закрыты без предварительного уведомления".

В связи с перегрузкой складов на автомобили, которые там находятся, насчитываются платежи за стоянку или пеня, которые ложатся на плечи покупателя.

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Ситуация в портах США, из которых вывозят автомобили для Украины:

Чикаго - филиал сильно перегружен, на его работу напрямую влияют недавний снегопад, задержки с погрузкой. Склад принимает авто с задержкой 5-7 дней.

Нью-Йорк - склады перегружены. Желательно ограничить количество покупок в НЙ. Могут быть задержки по доставке и отправке.

Саванна - склад принимает авто, могут быть задержки по забору и доставке авто на склад.

Майами - склад очень загружен, но пока принимает авто. Причина - задержки судов и загруженность порта.

Хьюстон - на сейчас склад закрыт из-за непогоды. Есть задержки по доставке авто на склад.

Лос-Анджелес - склад принимает, есть большие задержки по отправке авто с ЛА.

Сиэтл - склад очень перегружен. Пока НЕ покупайте авто в Сиэтле.

Сан-Франциско - склад принимает, есть задержки по отправке авто, причина - задержки судов.

Канада - склад перегружен, работает с задержками.

Гавайи - работает без задержек и заторов.

В настоящее время на многих складах не принимаются крупногабаритные грузы или лодки. Таким образом, с покупкой автомобиля в США сейчас лучше подождать неделю-другую до улучшения погодных условий и нормализации работы портов.