Негода в США негативно вплинула на роботу портів, в тому числі завантаження автомобілів, які українці купили на автомобільних аукціонах США. Які склади біля портів завантажені більше, а які – практично не працюють?

Інформацію щодо завантаження складів у портах, які формують контейнери з автомобілями з автомобільних аукціонів США в Україну, повідомив керівник компанії Carsfromwest Андрій Іванов. За його словами, автомобілі для відправки в порти Нью-Йорка і Сіетла краще не купувати, інші порти США також працюють дуже повільно.

В тему: як не стати жертвою шахраїв при замовленні авто з США

"Зимова буря йде на північний схід, а друга зимова буря з сильним снігом і льодом просувається на південь США, – говорить Андрій Іванов. – Очікується, що тиждень з 16 по 19 лютого буде дуже складним для безпечного пересування, що призведе до додаткових затримок у всіх складах в США і Канаді. Багато місць проведення аукціонів були закриті без попереднього повідомлення".

У зв'язку з перевантаженням складів, на автомобілі, які там знаходяться, нараховуються платежі за стоянку або пеня, які лягають на плечі покупця.

В тему: Ford Kuga з США возять удвічі дешевше, ніж в автосалоні

Ситуація в портах США, з яких вивозять автомобілі для України:

Чикаго – філія сильно перевантажена, на її роботу безпосередньо впливає недавній снігопад та затримки з навантаженням. Склад приймає авто з затримкою 5-7 днів.

Нью-Йорк – склади перевантажені. Бажано обмежити кількість покупок в НЙ. Можуть бути затримки з доставкою і відправленням.

Саванна – склад приймає авто, можуть бути затримки з забором та доставкою авто на склад.

Майамі – склад дуже завантажений, але поки що приймає авто. Причина – затримки суден і завантаженість порту.

Х'юстон – на зараз склад закритий через негоду. Є затримки з доставкою авто на склад.

Лос-Анджелес – склад приймає, є великі затримки з відправкою авто з ЛА.

Сіетл – склад дуже перевантажений. Поки не купуйте авто в Сіетлі.

Сан-Франциско – склад приймає, є затримки з відправленням авто, причина – затримки суден.

Канада – склад перевантажений, працює із затримками.

Гаваї – працює без затримок і заторів.

В даний час на багатьох складах не приймаються великогабаритні вантажі або човни. Таким чином, з покупкою автомобіля в США зараз краще почекати тиждень-другий до поліпшення погодних умов і нормалізації роботи портів.