С одной стороны – такие вершины технологий, как водородные автомобили, топливные элементы и банальные электромобили. А с другой – машины на дровах, статьи о которых собирают у нас сотни тысяч просмотров. Что это за чудо?
Вероятно, мы удивим многих, но все равно скажем: автомобиль на дровах – это не то же что паровоз. То есть в нем нет парового котла, колосников, золотников и прочих атрибутов паровой машины – той самой, с семью процентами КПД.
В трудные времена в странах с развитым автопромом серийно выпускались машины, работавшие буквально на дровах. На фото ГАЗ-42 и ЗИС-21
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Потому что еще в 1930-е годы конструкторы научились “кормить” дровами обычные автомобили со всем привычными двигателями внутреннего сгорания. Нужно лишь оборудовать серийную бензиновую машину дополнительным оборудованием. Да, вы правильно поняли: любой бензиновый автомобиль можно превратить в “дровяной”. Поговорим об этом, отметив, что кроме дров, подобные системы работают на каменном, буром и древесном угле, торфе и даже на шишках хвойных деревьев.
Современный газген: Chevrolet El Camino 5,7 л, 350 л.с., АКП, 40 кг дров на 100 км, 200 км на одной заправке, скорость 120 км/ч, снаряженная масса 2 300 кг, ЭБУ двигателя, лямбда-зонд, автоматический розжиг генератора, ЕВРО-4
Как устроен газген
Автомобили на дровах инженеры называют газогенераторными – потому что они имеют на борту газогенератор. Это главное сооружение газгена, и оно использует процесс пиролиза, известный также, например, по пиролизным котлам отопления. В рабочей камере генератора в условиях неполного сгорания дрова выделяют смесь горючих газов, среди которых основные – СО (да, тот самый угарный газ) и водород H2. Вот этот микс, после определенных подготовительных процедур (о них ниже), и правит двигателю за топливо.
В комплект газогенератора входит несколько элементов, они объемные, но несложные по конструкции
Кроме газогенератора, машине на дровах нужно еще несколько устройств, причем, к сожалению, тоже весьма громоздких. Во-первых, газ, который выдает генератор, загрязнен смолами и сажей – их нужно фильтровать последовательно в двух фильтрах, грубой и тонкой очистки. Во-вторых, выработанный газ слишком горячий, и его нужно охладить: если мы применим здесь слово интеркулер, современному автомобилисту станет понятным, о чем идет речь.
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Кроме того, есть еще несколько мелких компонентов как то вентиляторы надува, смеситель, трубки, шланги и немного клапанов.
Компоненты немецкого газогенератора Zanker выпуска 1945 г. для 3-тонного грузовика
Преимущества и недостатки газогенераторной установки
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Плюсы
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Минусы
Несмотря на впечатляющие габариты, все компоненты газогенераторной топливной системы просты конструктивно и стоят недорого – как при промышленном серийном производстве, так и при искусственном построении где-то в собственном сарае. Вероятно, именно поэтому сообщения о вновь созданных автомобилях "на дровах" довольно часто появляются в прессе и в интернете.
Газген самостоятельного изготовления для УАЗа получился может и громоздким, но вполне эффективным
Но у современных бензиновых и дизельных машин газген имеют явные недостатки, причем не только те, которые видны невооруженным глазом. Прежде всего, это топливо: дрова должны быть определенного калибра. Например к серийному генератору ЗИС-21 нужно было загружать дровяные кубики размером 50х60х60 мм. Отклонение размеров допускалось не более 20%, иначе древесина в реакторе будет использоваться неэффективно, а в газе будет содержаться слишком много примесей.
Кроме того, имеет значение влажность дров. Скажем, у упомянутой системы она должна была быть не более 20%, то есть дрова нужно было предварительно сушить. Правда, со временем конструкторы пристроили принудительную подачу воздуха и лимит влажности древесины повысился до 40%.
Учитывая вес и габариты генератора древесного газа, его целесообразнее всего устанавливать на грузовики. На фото ЗИС-21 образца 1930-40-х гг.
Также топливную камеру, фильтры очистки газа и охладитель нужно периодически очищать от сажи и смол, освобождать от конденсата. Некоторые операции надо проводить ежедневно, некоторые – раз в несколько дней.
Некоторые компоненты газогенераторной установки при современных технологиях можно сделать более компактными и более эффективными
Вероятно, при современных технологиях часть недостатков автомобильных газогенераторов можно было бы устранить или частично уменьшить. Но – к счастью или на беду – сегодня мы еще обходимся нефтяными топливами, поэтому вопрос перехода автомобильного парка на дрова не стоит.
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