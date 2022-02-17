С одной стороны – такие вершины технологий, как водородные автомобили, топливные элементы и банальные электромобили. А с другой – машины на дровах, статьи о которых собирают у нас сотни тысяч просмотров. Что это за чудо?

Вероятно, мы удивим многих, но все равно скажем: автомобиль на дровах – это не то же что паровоз. То есть в нем нет парового котла, колосников, золотников и прочих атрибутов паровой машины – той самой, с семью процентами КПД.

В трудные времена в странах с развитым автопромом серийно выпускались машины, работавшие буквально на дровах. На фото ГАЗ-42 и ЗИС-21

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Потому что еще в 1930-е годы конструкторы научились “кормить” дровами обычные автомобили со всем привычными двигателями внутреннего сгорания. Нужно лишь оборудовать серийную бензиновую машину дополнительным оборудованием. Да, вы правильно поняли: любой бензиновый автомобиль можно превратить в “дровяной”. Поговорим об этом, отметив, что кроме дров, подобные системы работают на каменном, буром и древесном угле, торфе и даже на шишках хвойных деревьев.

Современный газген: Chevrolet El Camino 5,7 л, 350 л.с., АКП, 40 кг дров на 100 км, 200 км на одной заправке, скорость 120 км/ч, снаряженная масса 2 300 кг, ЭБУ двигателя, лямбда-зонд, автоматический розжиг генератора, ЕВРО-4

Как устроен газген

Автомобили на дровах инженеры называют газогенераторными – потому что они имеют на борту газогенератор. Это главное сооружение газгена, и оно использует процесс пиролиза, известный также, например, по пиролизным котлам отопления. В рабочей камере генератора в условиях неполного сгорания дрова выделяют смесь горючих газов, среди которых основные – СО (да, тот самый угарный газ) и водород H2. Вот этот микс, после определенных подготовительных процедур (о них ниже), и правит двигателю за топливо.

В комплект газогенератора входит несколько элементов, они объемные, но несложные по конструкции

Кроме газогенератора, машине на дровах нужно еще несколько устройств, причем, к сожалению, тоже весьма громоздких. Во-первых, газ, который выдает генератор, загрязнен смолами и сажей – их нужно фильтровать последовательно в двух фильтрах, грубой и тонкой очистки. Во-вторых, выработанный газ слишком горячий, и его нужно охладить: если мы применим здесь слово интеркулер, современному автомобилисту станет понятным, о чем идет речь.

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Кроме того, есть еще несколько мелких компонентов как то вентиляторы надува, смеситель, трубки, шланги и немного клапанов.

Компоненты немецкого газогенератора Zanker выпуска 1945 г. для 3-тонного грузовика

Преимущества и недостатки газогенераторной установки

Плюсы Доступное топливо

Возможность установки на любое бензиновое авто

Несложная конструкция оборудования Минусы Громоздкое оборудование

Потребность ежедневного обслуживания

Дрова требуют подготовки

Несмотря на впечатляющие габариты, все компоненты газогенераторной топливной системы просты конструктивно и стоят недорого – как при промышленном серийном производстве, так и при искусственном построении где-то в собственном сарае. Вероятно, именно поэтому сообщения о вновь созданных автомобилях "на дровах" довольно часто появляются в прессе и в интернете.

Газген самостоятельного изготовления для УАЗа получился может и громоздким, но вполне эффективным

Но у современных бензиновых и дизельных машин газген имеют явные недостатки, причем не только те, которые видны невооруженным глазом. Прежде всего, это топливо: дрова должны быть определенного калибра. Например к серийному генератору ЗИС-21 нужно было загружать дровяные кубики размером 50х60х60 мм. Отклонение размеров допускалось не более 20%, иначе древесина в реакторе будет использоваться неэффективно, а в газе будет содержаться слишком много примесей.

Кроме того, имеет значение влажность дров. Скажем, у упомянутой системы она должна была быть не более 20%, то есть дрова нужно было предварительно сушить. Правда, со временем конструкторы пристроили принудительную подачу воздуха и лимит влажности древесины повысился до 40%.

Учитывая вес и габариты генератора древесного газа, его целесообразнее всего устанавливать на грузовики. На фото ЗИС-21 образца 1930-40-х гг.

Также топливную камеру, фильтры очистки газа и охладитель нужно периодически очищать от сажи и смол, освобождать от конденсата. Некоторые операции надо проводить ежедневно, некоторые – раз в несколько дней.

Некоторые компоненты газогенераторной установки при современных технологиях можно сделать более компактными и более эффективными

Вероятно, при современных технологиях часть недостатков автомобильных газогенераторов можно было бы устранить или частично уменьшить. Но – к счастью или на беду – сегодня мы еще обходимся нефтяными топливами, поэтому вопрос перехода автомобильного парка на дрова не стоит.

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