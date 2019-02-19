Зрелищная забава была опасной не только для игроков, но и для зрителей.

В начале прошлого века в США появилась новая разновидность конного поло – автомобильное поло. Несмотря на то, что автомобили тех времен были не слишком быстрыми, часто игры заканчивались страшными авариями с наихудшей развязкой.

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Правила авто-поло были похожи на конное поло, но вместо животного в нем использовали автомобиль, в котором находилось двое игроков – один управлял машиной, другой управлялся с клюшкой и мячом.

Фото: авто-поло начала ХХ столетия / Designyoutrust

Этот вид спорта был популярен на ярмарках, выставках и спортивных площадках по всей территории Соединенных Штатов и в нескольких районах Европы с 1910-х до конца 1920-х годов. Это был крайне опасный спорт, который стал причиной многочисленных смертей как участников, так и зрителей.

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