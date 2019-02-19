Видовищна забава була небезпечною не лише для гравців, а й для глядачів.

На початку минулого століття у США з’явився новий різновид кінного поло – автомобільне поло. Незважаючи на те, що автомобілі тих часів були не надто швидкими, часто ігри закінчувались страшними аваріями з найгіршою розв’язкою.

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Правила авто-поло були подібними до кінного поло, однак замість тварини у ньому використовували автмобіль, у якому знаходилось двоє гравців – один керував машиною, інший вправлявся з ключкою та м’ячем.

Фото: авто-поло початку ХХ століття / Designyoutrust

Цей вид спорту був популярний на ярмарках, виставках і спортивних майданчиках по всій території Сполучених Штатів і в кількох районах Європи з 1910-х до кінця 1920-х років. Це був вкрай небезпечний спорт, що став причиною числених смертей як учасників, так і глядачів.

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