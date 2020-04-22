Группа PSA в Украине помогает Минздраву Украины в борьбе с коронавирусом и предоставляет бесплатное сервисное обслуживание автомобилей скорой медицинской помощи.

Представительство Группы PSA в Украине совместно с партнером по переоборудованию компанией “Автоспецпром” обеспечат бесплатное сервисное обслуживание и ремонт автомобилей скорой медицинской помощи PEUGEOT Boxer и CITROЕN Jumper. Поддержка автомобилей “здоровыми” поможет бригадам врачей сохранить здоровье украинцев.

Группа PSA в Украине совместно с партнером по переоборудованию компанией “Автоспецпром” делают свой вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции и бесплатно ремонтируют автомобили скорой медицинской помощи PEUGEOT Boxer и CITROЕN Jumper, включая медицинское оборудование, которое установлено на этих автомобилях. Ведь парк современных автомобилей скорой медицинской помощи PEUGEOT и CITROЕN, переоборудованных компанией “Автоспецпром”, в Украине насчитывает более 1,5 тыс. единиц. Данные работы будут проводиться по всей территории Украины на авторизованных партнерских сервисных станциях брендов в период с 17 апреля по 16 мая включительно.

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Представительство Группы PSA – “Пежо Ситроен Украина” – может обеспечить обслуживание и ремонт автомобилей скорой медицинской помощи благодаря наличию широкой сети авторизованных сервисных центров брендов, а также сервисных партнеров в различных городах Украины.

Таким образом удается существенно расширить перечень предоставляемых услуг, среди которых:

замена деталей естественного износа (тормозные диски, тормозные колодки, амортизаторы и др), включая запасные части, технические жидкости и необходимые работы;

диагностика и текущие ремонты (топливная система, электрическая система и т. п), включая запасные части, технические жидкости и необходимые работы;

сезонная замена автомобильных шин;

ремонт и замена необходимых деталей установленного медицинского оборудования.

Данные работы доступны для всех автомобилей скорой медицинской помощи PEUGEOT Boxer и CITROЕN Jumper, переоборудованных компанией “Автоспецпром” независимо от того, находится ли автомобиль на гарантии. От “здоровья” этих автомобилей напрямую зависит здоровье украинцев: важно обеспечить надежный, безотказный, выносливый транспорт для бригад медиков, которые выезжают на экстренные вызовы украинцев: от скорости реакции может зависеть жизнь человека!

Мы обязательно переживем этот непростой период карантина и станем еще сильнее: представительство Группы PSA в Украине – “Пежо Ситроен Украина” – позаботится о “здоровье” медицинских автомобилей Минздрава Украины, для того, чтобы медики могли вовремя позаботиться о здоровье украинцев!

Напомним, что глава альянса PSA стал "человеком года" 2020