Група PSA в Україні допомагає МОЗ України в боротьбі з коронавірусом і надає безкоштовне сервісне обслуговування автомобілів швидкої медичної допомоги.

Представництво Групи PSA в Україні спільно з партнером по переобладнанню компанією «Автоспецпром» забезпечать безкоштовне сервісне обслуговування і ремонт автомобілів швидкої медичної допомоги PEUGEOT Boxer і CITROЁN Jumper. Підтримка автомобілів «здоровими» допоможе бригадам лікарів зберегти здоров'я українців.

Група PSA в Україні спільно з партнером по переобладнанню компанією «Автоспецпром» роблять свій внесок в боротьбу з поширенням коронавирусної інфекції та надають безкоштовний ремонт автомобілів швидкої медичної допомоги PEUGEOT Boxer і CITROЁN Jumper, включаючи медичне обладнання, яке встановлено на цих автомобілях. Адже парк сучасних автомобілів швидкої медичної допомоги PEUGEOT і CITROЁN, переобладнаних компанією «Автоспецпром», в Україні налічує понад 1,5 тис. одиниць. Дані роботи будуть проводитися по всій території України на авторизованих та партнерських сервісних станціях Брендів в період з 17 квітня по 16 травня включно.

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Представництво Групи PSA - «Пежо Сітроен Україна» - може забезпечити обслуговування та ремонт автомобілів швидкої медичної допомоги завдяки наявності широкої мережі авторизованих сервісних центрів Брендів, а також сервісних партнерів в різних містах України.

Таким чином, вдається істотно розширити перелік послуг, що надаються, серед яких:

заміна деталей природного зносу (гальмівні диски, гальмівні колодки, амортизатори та ін), включаючи запасні частини, технічні рідини і необхідні роботи;

діагностика і поточні ремонти (паливна система, електрична система тощо), включаючи запасні частини, технічні рідини і необхідні роботи;

сезонна заміна автомобільних шин;

ремонт і заміна необхідних деталей встановленого медичного обладнання.

Дані роботи доступні для всіх автомобілів швидкої медичної допомоги PEUGEOT Boxer і CITROЁN Jumper, переобладнаних компанією «Автоспецпром» незалежно від того, чи знаходиться автомобіль на гарантії. Від «здоров'я» цих автомобілів безпосередньо залежить здоров'я українців: важливо забезпечити надійний, безвідмовний, витривалий транспорт для бригад медиків, які виїжджають на екстрені виклики українців: від швидкості реакції часом може залежати життя людини!

Ми обов'язково переживемо цей непростий період карантину, і станемо ще сильнішими: представництво Групи PSA в Україні - «Пежо Сітроен Україна» - подбає про «здоров'я» медичних автомобілів МОЗ України, для того, щоб медики могли вчасно подбати про здоров'я українців!

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