В Харькове с 4 сентября началось полноценное занятие в метрошколе, куда маленьких харьковчан подвозят школьные автобусы.

Всего к станциям метро автобусы от базовых школ в микрорайонах пошли по 34 разработанным маршрутам. Уроки в оборудованных кабинетах для 60 классов организованы в две смены. Автобусы будут делать по четыре рейса в день.

Утром на 9:00 детей в сопровождении педагога привозят на первый урок. Смена заканчивается в 12:00, после чего автобусы возвращают учеников в базовую школу и сопровождающие педагоги передают малышей из рук в руки родителям или их доверенным лицам. На обратном пути автобусы забирают учащихся второго смены и так же в сопровождении доставляют на занятия в метрошколу.

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Между первым и вторым сменами интервал сделан на один час. За это время автобусы успевают совершить кругорейс с детьми, а в метро – дополнительно проветрить оборудованные кабинеты.

Метрополитеновские галареи и переходы переоборудовали в классы для учащихся младших классов. Фото: мэрия Харькова

Уроки второй смены начинаются в 13:00 и заканчиваются в 16:00, после чего учеников также школьными автобусами возвращают обратно.

"Такого опыта нет ни один город мира. Харьков - первый! Относительно того, как дети будут приезжать и проводить время, как учителя будут работать с ними, мы все продумали. И с 4 сентября здесь стартовали занятия для более чем одной тысячи детей. Это первый шаг, и когда родители увидят, какие условия здесь созданы, количество желающих, я уверен, будет расти", – отметил городской голова Игорь Терехов.

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Как уточняют в мэрии Харькова, у школьников будут полноценные уроки. Им за счет городского бюджета организуют питание. Транспортное обслуживание также производится за счет города.

Перед началом учебного года, все оборудованные кабинеты на станциях метро тщательно проверили работники ГСЧС и санитарно-эпидемиологической службы. Специалисты признали приготовленные к занятиям помещения метрополитена соответствующими санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности.

Видеосюжет о метрошколе от коллег "Харьков Новости"

Все кабинеты в процессе подготовки к учебному году оборудовали системами рекуперации воздуха, добавили освещение, произвели звукоизоляцию. Кроме этого у входа на станции подземки обустроили автобусные зоны посадки и высадки учеников, которые не пересекаются с основным пассажиропотоком городских автобусных и троллейбусных маршрутов.