У Харкові з 4 вересня розпочалося повноцінне заняття у метрошколі, куди маленьких харків’ян підвозять шкільні автобуси.

Всього до станцій метро автобуси від базових шкіл у мікрорайонах пішли по 34 розроблених маршрутах. Уроки в обладнаних кабінетах для 60 класів проходитимуть у дві зміни. Автобуси робитимуть по чотири рейси в день.

Вранці на 9:00 дітей у супроводі педагога привозять на перший урок. Зміна закінчується о 12-й, після чого автобуси повертають учнів до базової школи і супроводжуючі педагоги передають малюків з рук в руки батькам чи їх довіреним особам. На зворнотньому шляху автобуси забирають учнів другої зміни і так само у супроводі доставляють на заняття у метрошколу.

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Між першою та другою змінами інтервал зроблено на одну годину. За цей час автобуси встигають зробити кругорейс з дітьми, а в метро – додатково провітрити обладнані кабінети.

Метрополітенівські галареї та переходи переобладнали в класи для учнів молодших класів. Фото: мерія Харкова

Уроки другої зміни розпочинаються о 13:00 і закінчуються о 16:00, після чого учнів так само шкільними автобусами повертають назад.

"Такого досвіду немає жодне місто світу. Харків - перший! Щодо того, як діти приїжджатимуть і проводитимуть час, як вчителі працюватимуть з ними, ми все продумали. І з 4 вересня тут стартували заняття для більш ніж однієї тисячі дітей. Це перший крок, і коли батьки побачать, які умови тут створені, кількість охочих, я впевнений, зростатиме", - зазначив міський голова Ігор Терехов.

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Як уточнюють у мерії Харкова, у школяриків будуть повноцінні уроки. Їм за рахунок міського бюджету організують харчування. Транспортне обслуговування також здійснюється за рахунок міста.

Перед початком навчального року усі обладнані кабінети на станціях метро ретельно перевірили працівники ДСНС та санітарно-епідеміологічної служби. Фахівці визнали приготовлені до занять приміщення метрополітену такими, що відповідають санітарним нормам та вимогам пожежної безпеки.

Відеосюжет про метрошколу від колег "Харків Новини"

Усі кабінети в процесі підготовки до навчального року обладнали системами рекуперації повітря, додали освітлення, зробили звукоізоляцію. Окрім цього біля входу до станцій підземки облаштували автобусні зони посадки та висадки учнів, що не перетинаються з основним пасажиропотоком міських автобусних і тролейбусних маршрутів.