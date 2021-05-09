Издательский дом DeAgostini выпускал периодическое издание с моделью автомобиля масштаба 1/43 в комплекте. Мысли коллекционеров разделились: один были в восторге от счастья, другие - от гнева.

Сама идея для западного мира не была новой: издавать еженедельно энциклопедического содержания журналы “с продолжением” DeAgostini начала еще в 1959 году. Каждый выпуск содержал завершенную статью из определенной сферы знаний, и покупатель должен был собирать все номера, чтобы получить в конце концов некую энциклопедию на заранее выбранную тему.

Журнальные серии типа “Автолегенд СССР” открыли мир в масштабе 1/43 для широких кругов любителей исторической техники

Со временем придумали сопровождать каждый номер журнала материализованным экземпляром того, о чем шла речь в выпуске. В случае с “Автолегендами СССР” это были копии автомобилей.

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Жителей советских республик моделями авто в масштабе 1/43 было не удивить – промышленность выпускала такие довольно массово. Например, миниатюрные копии саратовского завода "Агат" отличались качеством даже по меркам нашего ХХІ века. Украина так вообще стояла на особом месте, поскольку еще с 1970-х годов имела несколько фабрик по производству автомобильчиков-копий в “сорок третьем” масштабе.

Благодаря “Автолегендам” от DeAgoctini каждый мог практически в реальности увидеть автомобили, которые давно исчезли с улиц и дорог

Но это были, во-первых, не очень дешевые (от 3 рублей) изделия, а во-вторых, модельный ряд тогдашних предприятий был довольно ограниченным и давно изученным населением. А тут народу предложили доступные (в Украине – 20 – 40 грн.) и неплохого качества копии, причем – своих, родных прототипов, которые у многих граждан тогда еще стояли в семейных гаражах. Это была настоящая революция в мире 1/43 – из элитарного занятия для избранных гурманов коллекционирование мини-копий стало делом миллионов.

Первым номером “Автолегенд СССР” был “Москвич-407” синего цвета. Со временем выпустили красный "Москвич" в послерестайлинговом оформлении

Ажиотаж был таким, что за первыми выпусками (это был “Москвич-407” синего цвета) фанаты ездили с чемоданами в Москву, где “Автолегенды СССР” начали продавать на год раньше.

В Украине “Автолегенды СССР” официально появились в январе 2010 года, сначала серия охватила все серийные легковые автомобили советского периода. Когда выяснилось, что даже после спада первого ажиотажа спрос остался твердым, серию продлили до 150 номеров, которые завершились в 2014 году. После этого журнальную серию продлевали еще несколько раз, последняя информация от декабря 2020 г. говорит, что суммарно будет выпущено 282 номера.

“Автолегенды СССР” первой волны (2009 – 2013 гг) содержали наиболее известные отечественные легковые автомобили

Когда массовые модели-прототипы закончились, DeAgostini начала тиражировать малоизвестные советские автомобили, опытные версии, заводские прототипы и тому подобное. Появились так называемые спецверсии – те же самые модельки, но в ливреях милиции, такси, послерестайлинговые варианты и тому подобное. Кстати, в первые годы выхода “Автолегенд” постоянные подписчики периодически получали бонусную – бесплатную модель, которая представляла собой именно спецверсию предыдущих существующих номеров.

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Правда, коллекционеры старой школы к копиям журнальных серий относятся свысока. И их можно понять: качество любой “журналки” рассчитано на массового потребителя, а не на благородных ценителей.

Насчет качества – в первую очередь копийности – “журналки” “Автолегенды СССР” на профильных форумах в свое время шли горячие баталии. Для понимания – все машинки DeAgostini заказывала недорогому китайскому производителю IST Models. Время от времени китайское качество давало о себе знать: в блистерах попадались экземпляры с косо приклеенными молдингами или фарами, а то вообще без таковых.

Уровень копийности моделек "Автолегенд СССР" был разным – некоторые выпуски были почти безупречными, особенно учитывая цену

Но главное, что модельки почти всегда хорошо копировали внешность прототипа. Мелкие несоответствия время от времени случались, причем интересно, что со временем они не исчезали. Дело в том, что для экономии (модели действительно недороги) производитель иногда пресс-форму для очередной модели не заказывал заново, а переделывал из старой. Например, так было с ВАЗ-2103, матрицу для кузова которой переделали из пресс-формы “копейки”.

Сегодня номера “журналки” "Автолегенды СССР" можно приобрести и в Украине. Свежие выпуски надо покупать у неофициальных поставщиков, а предыдущие номера не трудно найти в интернете, на барахолках или на книжных рынках. Цены бывают очень демократичные, ведь в некоторые периоды рынок был настолько переполнен “старыми” номерами, что в Украине их скупали мелкие предприниматели и вывозили в другие страны – бывшие советские республики, в которых DeAgostini с “Автолегендами” официально представлена не была.

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