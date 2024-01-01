Автомобиль Джеймса Бонда продали по запчастям на аукционе

Как отмечается на сайте аукциона Bring a Trailer, копия имеет такие уникальные гаджеты из франшизы о Джеймсе Бонде, как специальные шипы для шин на задней оси, фейковые пулеметы, выдвижное пуленепробиваемое стекло, распылителя моторного масла и генератор дымовой завесы.

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Ходовая часть состоит из 4,2-литровой рядной шестерки Jaguar, пятиступенчатой механической коробки передач Tremec T-5, дисковой тормозной системы Wilwood и двойной выхлопной системы.

В то же время внешние детали включают окна, другие элементы отделки и значки, тогда как интерьер имеет сиденья и панель приборов с серой обивкой, руль с деревянной окантовкой, приборы Smiths и систему климат-контроля Vintage Air.

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Проект сопровождается регистрацией в Калифорнии, на котором указан код DB51658R как VIN. В названии автомобиль указан как Aston 1964 года. Вместе с набором запчастей новый владелец также получит винтажный телефон, хранящийся на панели двери водителя. Финальная стоимость лота превысила 107 тысяч долларов.