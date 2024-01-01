Автомобіль Джеймса Бонда продали по запчастинах на аукціоні

Як зазначається на сайті аукціону Bring a Trailer, копія має такі унікальні гаджети з франшизи про Джеймса Бонда, як спеціальні шипи для шин на задній осі, фейкові кулемети, висувне куленепробивне скло, розпилювача моторної оливи та генератор димової завіси.

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Ходова частина складається з 4,2-літрової рядної шістки Jaguar, п’ятиступінчастої механічної коробки передач Tremec T-5, дискової гальмівної системи Wilwood та подвійної вихлопної системи.

Водночас зовнішні деталі включають вікна, інші елементи оздоблення та значки, тоді як інтер’єр має сидіння та панель приладів з сірою оббивку, кермо з дерев’яною окантовкою, прилади Smiths й систему клімат-контролю Vintage Air.

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Проєкт супроводжується реєстрацією у Каліфорнії, на якому вказано код DB51658R як VIN. У назві автомобіль вказано як Aston 1964 року. Разом з набором запчастин новий власник також отримає вінтажний телефон, що зберігається на панелі дверей водія. Фінальна вартість лоту перевищила 107 тисяч доларів.