Скільки коштує рідкісний Ariel Nomad з двигуном від Honda

Як зазначає Carscoops, цей Ariel Nomad Tactical 2017 року був зібраний компанією TMI AutoTech у Вірджинії та має назву Oregon. Модель є досить унікальною, оскільки вона має дозвіл для використання на дорогах загального користування.

Читайте також: Болід Міхаеля Шумахера продадуть на аукціоні

Ця деталь відрізняє Nomad від більшості інших баггі. Хоча дане авто забезпечує гострі відчуття від водіння завдяки легкій масі, воно найкраще підходить для використання по бездоріжжю, або стрибків через піщані дюни.

В трубчастій рамі розташований 2,4-літровий рядний чотирициліндровий двигун K24 від Honda. До цього чотирициліндрового двигуна додається шестиступінчаста механічна коробка передач і диференціал підвищеного тертя на задній осі.

Очевидно, що модель не має кузовних панелей та даху, тож практичність точно не найсильніша сторона Nomad. Однак, на відміну від деяких інших моделей Ariel, він має лобове скло, тому ним можна керувати без шолома та окулярів. Автомобіль їздить на 15-дюймових колесах з шинами 235/75 та має регульовані койловери Ohlins.

Також цікаво: Із 12 ввезених нібито для ЗСУ автівок "волонтер" встиг продати 8

Пробіг даного екземпляра становить всього 817 кілометрів, що дуже мало, оскільки він був випущений у 2017 році. Тепер цей Ariel Nomad виставили на продаж на аукціоні Bring a Trailer. Торги триватимуть ще 4 дні, проте актуальна ставка за лот становить 80 500 доларів.