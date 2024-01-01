Сколько стоит редкий Ariel Nomad с двигателем от Honda

Как отмечает Carscoops, этот Ariel Nomad Tactical 2017 года был собран компанией TMI AutoTech в Вирджинии и называется Oregon. Модель является достаточно уникальной, поскольку она имеет разрешение для использования на дорогах общего пользования.

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Эта деталь отличает Nomad от большинства других багги. Хотя данное авто обеспечивает острые ощущения от вождения благодаря легкой массе, оно лучше всего подходит для использования по бездорожью, или прыжков через песчаные дюны.

В трубчатой раме расположен 2,4-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель K24 от Honda. К этому четырехцилиндровому двигателю прилагается шестиступенчатая механическая коробка передач и дифференциал повышенного трения на задней оси.

Очевидно, что модель не имеет кузовных панелей и крыши, так что практичность точно не самая сильная сторона Nomad. Однако, в отличие от некоторых других моделей Ariel, он имеет лобовое стекло, поэтому им можно управлять без шлема и очков. Автомобиль ездит на 15-дюймовых колесах с шинами 235/75 и имеет регулируемые койловеры Ohlins.

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Пробег данного экземпляра составляет всего 817 километров, что очень мало, поскольку он был выпущен в 2017 году. Теперь этот Ariel Nomad выставили на продажу на аукционе Bring a Trailer. Торги продлятся еще 4 дня, однако актуальная ставка за лот составляет 80 500 долларов.