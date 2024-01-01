Універсал Volvo з пробігом продали за ціною майже нового авто: в чому причина

Як розповідає Carscoops, цей V60 Recharge 2023 року продали на сайті Cars & Bids за 62 500 доларів. Це чудова ціна, оскільки автівка має близько 31 000 кілометрів на одометрі та має чудовий вигляд.

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Версія Polestar Engineered має кілька унікальних елементів та підвищену потужність, порівняно зі стандартним V60. Даний екземпляр має великі гальма з пофарбованими в золотий колір супортами та регульованими амортизаторами Ohlins.

Він оснащений 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом і електродвигуном, які в поєднанні видають 455 к.с. й 710 Нм крутного моменту. Універсал є плагін-гібридом й має батарею на 18,8 кВт-год.

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Салон V60 Recharge — досить мінімалістичний, але оздоблений високоякісними матеріалами та має багато технологій. Є цифрова панель приладів, великий вертикальний екран інформаційно-розважальної системи, кришталевий селектор КПП, ремені безпеки золотистого кольору та аудіосистема преміум-класу Bowers & Wilkins.