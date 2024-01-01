Volvo припинила випуск свого найкращого універсала

Як повідомляє Motor1, відповідно до споживчого вебсайту Volvo, V60 Polestar Engineered “більше не доступний як новий автомобіль у США”. Представник Volvo підтвердив, що виробництво V60 Polestar Engineered завершено, тоді як V60 Cross Country і V90 Cross Country залишаються доступними для замовлення в Америці.

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Volvo V60 Polestar дебютував у 2017 році, а у 2020 році з’явилась його плагін-гібридна версія під назвою Polestar Engineered. Модель отримала 2,0-літровий чотирициліндровий двигун із турбонаддувом у поєднанні з батареєю й електромотором.

Загальна потужність системи становила 455 кінських сил й 709 Нм крутного моменту, що передавались на всі чотири колеса. Це дозволило універсалу розганятися до 100 км/год всього за 4,3 секунди. Наразі в США доступні V60 і V90 Cross Country 2025 модельного року, тоді як продажі стандартних V60 і V90 були припинені на більшості ринків.

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Спочатку Volvo заявила, що переходить на повністю електричну лінійку, але, як і багато автовиробників, шведський бренд відмовився від своїх амбітних планів з електрифікації. Натомість протягом наступного десятиліття Volvo планує випустити десятки нових електричних і гібридних автомобілів, включаючи свій перший електричний седан ES90, що дебютує вже незабаром.