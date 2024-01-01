Офіційно представлено Volvo EX30 Cross Country

Новинка стала першим електромобілем в лінійці Cross Country. Порівняно зі стандартним EX30 кліренс кросовера збільшили до 19 міліметрів. Також модель отримала захист днища спереду та ззаду. Компанія Volvo також зазначила, що автівка може бути оснащена бризковиками та 18-дюймовими всюдихідними шинами.

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Автівка стандартно доступна у повнопривідній версії. Її запас ходу становить до 427 кілометрів, а батарею ємністю 69 кВт-год можна зарядити з 10 до 80 відсотків всього за 26 хвилин. Інженери також пом’якшили задню підвіску, аби кросовер краще долав вибоїни та нерівності дороги.

Впізнати EX30 Cross Counrtry можна за затемненими елементами на передній та задній частинах й додатковим багажником на даху. Інтер’єр залишився стандартним й має вдосталь нішею для зберігання, потаємних відсіків та вертикальний дисплей інформаційно-розважальної системи, що підтримує асистенти Google.

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Автовиробник заявив, що новинка вже доступна для замовлення, а перші автомобілі надійдуть до дилерів навесні. Вартість електричного Volvo EX30 Cross Country оголосять згодом. Volvo активною розширює свій електричний модельний ряд. Згодом цього року очікується дебют нового електричного седана Volvo ES60, тоді як у 2026 році дебютують 5 нових авто, включно з електричним EX-60.