Официально представлен Volvo EX30 Cross Country

Новинка стала первым электромобилем в линейке Cross Country. По сравнению со стандартным EX30 клиренс кроссовера увеличили до 19 миллиметров. Также модель получила защиту днища спереди и сзади. Компания Volvo также отметила, что автомобиль может быть оснащен брызговиками и 18-дюймовыми вездеходными шинами.

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Автомобиль стандартно доступен в полноприводной версии. Ее запас хода составляет до 427 километров, а батарею емкостью 69 кВт-ч можно зарядить с 10 до 80 процентов всего за 26 минут. Инженеры также смягчили заднюю подвеску, чтобы кроссовер лучше преодолевал ухабы и неровности дороги.

Узнать EX30 Cross Counrtry можно по затемненным элементам на передней и задней частях и дополнительным багажником на крыше. Интерьер остался стандартным и имеет достаточно ниши для хранения, потайных отсеков и вертикальный дисплей информационно-развлекательной системы, поддерживающей ассистенты Google.

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Автопроизводитель заявил, что новинка уже доступна для заказа, а первые автомобили поступят к дилерам весной. Стоимость электрического Volvo EX30 Cross Country объявят позже. Volvo активной расширяет свой электрический модельный ряд. Впоследствии в этом году ожидается дебют нового электрического седана Volvo ES60, тогда как в 2026 году дебютируют 5 новых авто, включая электрический EX-60.