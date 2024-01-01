Volvo готовит электрический EX60

Как сообщает Autocar, новая модель станет ключевой в линейке электромобилей шведской компании, как эквивалент бестселлера XC60. Автомобиль будет использовать новую платформу SPA3, что, фактически является усовершенствованным преемником архитектуры EX90 и ES90.

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Новый электрокроссовер также будет использовать расширенное программное обеспечение с возможностью обновления по воздуху. Во время последней презентации финансовых результатов руководители Volvo подтвердили, что первый тестовый автомобиль EX60 будет изготовлен и допущен к испытаниям уже в этом году.

Volvo XC60

Ранее бренд описывал эту модель как “большой толчок” в развитии полностью электрической линейки. К слову, технический руководитель Андерс Белл описал платформу SPA3 как “100% электрическую и 100% Volvo Cars”, а не общую платформу группы Geely. Он также добавил, что новая архитектура является большой эволюцией в сфере программного обеспечения.

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EX60, вероятно, будет соответствовать размерам XC60, но, как ожидается, будет иметь дизайн подобный EX30. Кроме того, Autocar отмечает, что EX60 также станет первым Volvo, разработанным для получения преимуществ от мегакастинга – набора технологий, которые будут представлены вместе с SPA3, что позволяет создавать целые секции автомобиля как одну часть, а не как несколько элементов. Это позволит снизить затраты на производство.