Volvo готує електричний EX60

Як повідомляє Autocar, нова модель стане ключовою в лінійці електромобілів шведської компанії, як еквівалент бестселера XC60. Автівка використовуватиме нову платформу SPA3, що, фактично є вдосконаленим наступником архітектури EX90 та ES90.

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Новий електрокросовер також використовуватиме розширене програмне забезпечення з можливістю оновлення по повітрю. Під час останньої презентації фінансових результатів очільники Volvo підтвердили, що перший тестовий автомобіль EX60 буде виготовлений і допущений до випробувань вже цього року.

Volvo XC60

Раніше бренд описував цю модель як “великий поштовх” у розвитку повністю електричної лінійки. До слова, технічний керівник Андерс Белл описав платформу SPA3 як “100% електричну та 100% Volvo Cars”, а не спільну платформу групи Geely. Він також додав, що нова архітектура є великою еволюцією у сфері програмного забезпечення.

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EX60, ймовірно, буде відповідати розмірам XC60, але, як очікується, матиме дизайн подібний до EX30. Крім того, Autocar зазначає, що EX60 також стане першим Volvo, розробленим для отримання переваг від мегакастингу – набору технологій, які будуть представлені разом із SPA3, що дозволяє створювати цілі секції автомобіля як одну частину, а не як кілька елементів. Це дозволить знизити витрати на виробництво.