Volvo тимчасово припиняє випуск кросовера C40, аби змінити його назву

Як повідомляє Carscoops, компанія Volvo відмовляється від назви Recharge, аби зменшити плутанину між гібридами та електромобілями власного модельного ряду.

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Таким чином, наприклад, електричний XC40 Recharge отримає назву EX40, тоді як версія з м’якою гібридною силовою установкою збереже попередню назву. Окрім ребрендингу, компанія Volvo також надала електрокросоверу дещо вищу можливість швидкої зарядки потужністю до 205 кВт.

Volvo XC40 Recharge

Водночас версія Twin Motor отримала більший акумулятор ємністю 82 кВт-год. Також відомо, що виробництво C40 Recharge зупинять на деякий час. Однак, автівка повернеться як модель 2026 модельного року під назвою EC40.

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Автовиробник не пояснив причин такого кроку. Можливо, це рішення спричинене низькою популярністю автівки. Зокрема, минулого року компанія продала лише 1420 одиниць C40 у США.