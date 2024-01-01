Volvo поділилась тизером майбутнього флагмана ES90

Volvo офіційно підтвердила розробку нового електричного седана ES90 в кінці презентації оновленого XC90 та показала силует майбутньої новинки на затемненому тизері.

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Основні деталі важко розгледіти, окрім ледь помітного датчика LiDAR. Очевидно, що електричний седан отримає поточну мову дизайну бренду з унікальною графікою світлодіодних фар та ліхтарів. Попередні звіти вказують на те, що модель буде побудована на платформі SPA2, яка лежить в основі EX90.

Очевидно, спорідненість автівок буде глибокою, оскільки, за чутками, седан матиме акумулятор ємністю 111 кВт-год. Також ймовірно спільними будуть силові агрегати, що встановлюються на обох осях загальною потужністю 408 та 517 кінських сил.

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Подейкують, ES90 має довжину 4990 мм, ширину 1945 мм й висоту 1547 мм, з колісною базою в 3102 міліметри. Очікується, що ES90 буде виготовлено в Китаї. Більше детальних подробиць про майбутню модель з’явиться згодом.