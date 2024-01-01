Volvo поделилась тизером будущего флагмана ES90

Volvo официально подтвердила разработку нового электрического седана ES90 в конце презентации обновленного XC90 и показала силуэт будущей новинки на затемненном тизере.

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Основные детали трудно разглядеть, кроме едва заметного датчика LiDAR. Очевидно, что электрический седан получит текущий язык дизайна бренда с уникальной графикой светодиодных фар и фонарей. Предварительные отчеты указывают на то, что модель будет построена на платформе SPA2, которая лежит в основе EX90.

Очевидно, родство автомобилей будет глубоким, поскольку, по слухам, седан будет иметь аккумулятор емкостью 111 кВт-ч. Также вероятно общими будут силовые агрегаты, устанавливаемые на обеих осях общей мощностью 408 и 517 лошадиных сил.

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Поговаривают, ES90 имеет длину 4990 мм, ширину 1945 мм и высоту 1547 мм, с колесной базой в 3102 миллиметра. Ожидается, что ES90 будет изготовлен в Китае. Больше детальных подробностей о будущей модели появится позже.