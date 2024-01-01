Volvo чи Scania: хто лідер на ринку?

На всьому ринку важкої техніки домінують лише два бренди, обидва із сусідньої Швеції. Така ситуація триває десятиліттями. І щороку виникає лише одне питання: хто цього разу буде першим – Scania чи Volvo Trucks? Цю закономірність підмітив 40ton.net.

Нинішня статистика показала, що Scania досягла у 2024 році вищого результату. Її частка на норвезькому ринку транспортних засобів понад 16 тонн досягла рівно 46,6 відсотка, що можна вважати рекордом навіть з огляду на місцеві умови.

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Якщо для всього норвезького важкого ринку 2024 рік приніс майже 4,8 тисячі одиниць транспорту цього сегменту, то Scania поставила понад 2,2 тис. нових вантажівок.

Компанія Volvo Trucks в продажах посіла друге місце. Вона поставила на норвезький ринок на 350 важких автомобілів менше, ніж її основний конкурент. Це відповідає доволі високій частці ринку – приблизно 39 відсотків.

У підсумку за обома результатами понад 85 відсотків норвезького ринку важких вантажівок у 2024 році займуть два шведські виробники.

Уніфікація автопарків під один бренд дає безліч плюсів, у Galåen Transport As в цьому переконалися і взяли ще шість Scania. Фото: Norsk Scania AS

Третю сходинку цього п’єдесталу вже традиційно який рік підряд не покидає німецький Mercedes-Benz. Його частка наближається до 10 відсотків. Показники продажу інших брендів незначні.

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З року в рік ситуація на ринку важких комерційних автомобілів змінюється лише між двома учасниками. Там третього варіанту просто не існує - лише Volvo Trucks і Scania або Scania і Volvo Trucks.

У 2023 році першість у Норвегії була за Volvo Trucks, доля якої на цьому ринку сягнула понад 41 відсоток транспортних засобів загальною масою понад 16 тонн. Scania посіла тоді друге місце з 38,5 відсотками.

Таким чином два шведські конкуренти регулярно міняються місцями залежно від поточної ситуації на ринку та виробництва. При цьому загальна частка шведських монополістів у Норвегії постійно зростає. Якщо у 2023 році їхній загальний показник мав 79,7%, то у 2024 році він підскочив до 85,6%

У норвезьких перевізників техніка Volvo лишається в пріоритеті попри її нинішню поразку, в наступній статистиці бренд своє знову візьме. Фото: Volvo Trucks

У статистиці норвезького ринку вантажівок є ще один цікавий факт. Вперше в історії повністю скандинавська електрична вантажівка опинилася серед моделей, що найчастіше реєструються. Магістральний тягач Volvo FM Electric протягом 2024 року дістався 92 норвезьким перевізникам.

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Таким чином, цей автомобіль став дев'ятою за популярністю моделлю на важкому ринку (після серії R, FH, FM, серій P, серій S, Actros, Actros і серій G), ще більше наблизившись до Mercedes Actros (151 од.) з двигуном внутрішнього згоряння та обігнавши MAN TGX (63 од.).

До речі, на ринку легкових автомобілів Норвегії у 2024 році 88,9 відсотка продажів склали автомобілі, що працюють лише на електриці.