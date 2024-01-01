Українські водії автобусів у Норвегії нарозхват і це вже узаконено

За новими правилами переміщені з України особи можуть відразу отримати норвезьке посвідчення водія автобуса, якщо вони нададуть довідку з поліції своєї країни. Щоправда, що це за довідка має бути, якого змісту не повідомляється.

Полегшеній процедурі сприятимуть прийняті урядом Норвегії зміни до Закону про професійний транспорт. Про це у вівторок, 25 червня, Міністерство праці та соціальної інтеграції Норвегії сповістило у нагадуванні "Зміни в законах і постановах з 1 липня 2024 року для Міністерства зайнятості та інклюзії". Там йдеться про "новий тимчасовий виняток у Законі про професійний транспорт, який допоможе переселенцям з України швидше влаштуватися на роботу водіями автобусів".

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Вчора, 26 червня, Мінпраці Норвегії присвятило цій темі коротку інформаційну статтю "Тепер українцям стане простіше працювати водіями автобусів у Норвегії", що свідчить про зацікавленість країни в українських водіях.

"Ми хочемо, щоб якомога більше людей швидко влаштувалися на роботу та забезпечували себе. Робота – найкращий спосіб інтеграції. Ця нормативна зміна сприяє тому, що більше українців змогли знайти роботу, від чого ми залежимо в майбутньому, коли ми знаємо, що багато роботодавців мають попит на компетентних працівників", – каже міністр праці та інтеграції Тоньє Бренна.

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Організації та підприємства сектору пасажирських перевезень завжди були зацікавлені у працевлаштуванні переселенців з України. Тепер вони отримують таку можливість. З 1 липня цього року українським переселенцям, які мають навички та досвід водіння, стане простіше працювати водіями автобусів у Норвегії.

Змінами для кандидатів на роботу водіями автобусів українцям скасувано вимогу обов'язкового чотирирічного проживання країні. Однак вимога чотирирічного проживання, як і раніше, буде застосовуватися до людей з водійськими правами для роботи на таксі.

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"Галузь потребує більше водіїв. Тому як для українських біженців, так і для норвезького суспільства добре, що водії з достатньою компетентністю з їхньої рідної країни можуть керувати автобусами в Норвегії", – каже міністр транспорту Йон-Івар Нігорд.