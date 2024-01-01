Украинские водители автобусов в Норвегии нарасхват и это уже узаконено

По новым правилам перемещенные из Украины лица могут сразу получить норвежское удостоверение водителя автобуса, если они предоставят справку из полиции своей страны. Правда, что это за справка должна быть, какого содержания не сообщается.

Облегченной процедуре будут способствовать принятые правительством Норвегии изменения в Закон о профессиональном транспорте. Об этом во вторник, 25 июня, Министерство труда и социальной интеграции Норвегии сообщило в напоминании "Изменения в законах и постановлениях с 1 июля 2024 года для Министерства занятости и инклюзии". Там говорится о "новом временном исключении в Законе о профессиональном транспорте, который поможет переселенцам из Украины быстрее устроиться на работу водителями автобусов".

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Вчера, 26 июня, Минтруда Норвегии посвятило этой теме короткую информационную статью "Теперь украинцам станет проще работать водителями автобусов в Норвегии", что свидетельствует о заинтересованности страны в украинских водителях.

"Мы хотим, чтобы как можно больше людей быстро устроились на работу и обеспечивали себя. Работа – лучший способ интеграции. Это нормативное изменение способствует тому, что больше украинцев смогли найти работу, от чего мы зависим в будущем, когда мы знаем, что многие работодатели имеют спрос на компетентных работников", – говорит министр труда и интеграции Тонье Бренна.

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Организации и предприятия сектора пассажирских перевозок всегда были заинтересованы в трудоустройстве переселенцев из Украины. Теперь они получают такую возможность. С 1 июля этого года украинским переселенцам, которые имеют навыки и опыт вождения, станет проще работать водителями автобусов в Норвегии.

Изменениями для кандидатов на работу водителями автобусов украинцам отменено требование обязательного четырехлетнего проживания стране. Однако требование четырехлетнего проживания, по-прежнему, будет применяться к людям с водительскими правами для работы на такси.

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"Отрасль нуждается в большем количестве водителей. Поэтому как для украинских беженцев, так и для норвежского общества хорошо, что водители с достаточной компетентностью из их родной страны могут управлять автобусами в Норвегии", – говорит министр транспорта Йон-Ивар Нигорд.