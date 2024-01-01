Volvo или Scania: кто лидер на рынке?

На всем рынке тяжелой техники доминируют только два бренда, оба из соседней Швеции. Такая ситуация продолжается десятилетиями. И каждый год возникает только один вопрос: кто на этот раз будет первым – Scania или Volvo Trucks? Эту закономерность подметил 40ton.net.

Нынешняя статистика показала, что Scania достигла в 2024 году высшего результата. Ее доля на норвежском рынке транспортных средств свыше 16 тонн достигла ровно 46,6 процента, что можно считать рекордом даже учитывая местные условия.

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Если для всего норвежского тяжелого рынка 2024 год принес почти 4,8 тысячи единиц транспорта этого сегмента, то Scania поставила более 2,2 тыс. новых грузовиков.

Компания Volvo Trucks в продажах заняла второе место. Она поставила на норвежский рынок на 350 тяжелых автомобилей меньше, чем ее основной конкурент. Это соответствует довольно высокой доле рынка – примерно 39 процентов.

В итоге по обоим результатам более 85 процентов норвежского рынка тяжелых грузовиков в 2024 году займут два шведских производителя.

Унификация автопарков под один бренд дает множество плюсов, в Galåen Transport As в этом убедились и взяли еще шесть Scania. Фото: Norsk Scania AS

Третью ступеньку этого пьедестала уже традиционно который год подряд не покидает немецкий Mercedes-Benz. Его доля приближается к 10 процентам. Показатели продаж других брендов незначительны.

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Из года в год ситуация на рынке тяжелых коммерческих автомобилей меняется лишь между двумя участниками. Там третьего варианта просто не существует - только Volvo Trucks и Scania или Scania и Volvo Trucks.

В 2023 году первенство в Норвегии было за Volvo Trucks, доля которой на этом рынке достигла более 41 процент транспортных средств общей массой более 16 тонн. Scania заняла тогда второе место с 38,5 процента.

Таким образом два шведских конкурента регулярно меняются местами в зависимости от текущей ситуации на рынке и производства. При этом общая доля шведских монополистов в Норвегии постоянно растет. Если в 2023 году их общий показатель имел 79,7%, то в 2024 году он подскочил до 85,6%

В норвежских перевозчиков техника Volvo остается в приоритете несмотря на ее нынешнее поражение, в следующей статистике бренд свое снова возьмет. Фото: Volvo Trucks

В статистике норвежского рынка грузовиков есть еще один интересный факт. Впервые в истории полностью скандинавский электрический грузовик оказался среди наиболее часто регистрируемых моделей. Магистральный тягач Volvo FM Electric в течение 2024 года достался 92 норвежским перевозчикам.

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Таким образом, этот автомобиль стал девятой по популярности моделью на тяжелом рынке (после серии R, FH, FM, серий P, серий S, Actros, Actros и серий G), еще больше приблизившись к Mercedes Actros (151 ед.) с двигателем внутреннего сгорания и обогнав MAN TGX (63 ед.).

Кстати, на рынке легковых автомобилей Норвегии в 2024 году 88,9 процента продаж составили автомобили, работающие только на электричестве.