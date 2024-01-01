Volvo временно прекращает выпуск кроссовера C40, чтобы изменить его название

Как сообщает Carscoops, компания Volvo отказывается от названия Recharge, чтобы уменьшить путаницу между гибридами и электромобилями собственного модельного ряда.

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Таким образом, например, электрический XC40 Recharge получит название EX40, тогда как версия с мягкой гибридной силовой установкой сохранит прежнее название. Кроме ребрендинга, компания Volvo также предоставила электрокроссоверу несколько более высокую возможность быстрой зарядки мощностью до 205 кВт.

Volvo XC40 Recharge

В то же время версия Twin Motor получила больший аккумулятор емкостью 82 кВт-ч. Также известно, что производство C40 Recharge остановят на некоторое время. Однако, автомобиль вернется как модель 2026 модельного года под названием EC40.

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Автопроизводитель не объяснил причин такого шага. Возможно, это решение вызвано низкой популярностью автомобиля. В частности, прошлом году компания продала лишь 1420 единиц C40 в США.