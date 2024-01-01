Представлено оновлений Volvo XC60

Оновлення Volvo XC60 не можна назвати кардинальним. Кросовер отримав елементи стилю від флагманського XC90, зокрема нову решітку радіатора, затемнені задні ліхтарі та інакші колісні диски. Також список оснащення поповнився двома варіантами кольорів — Forest Lake й Aurora Silver.

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Крім того, вперше кросовер буде доступний з Mulberry Red. В салоні XC60 має більший 11,2-дюймовий вертикальний дисплей інформаційно-розважальної системи.

Він отримав найновіше програмне забезпечення, що підтримує оновлення по повітрю. З менш помітних змін – нова сітка для динаміків. Компанія не надала жодних оновлень для двигуна чи трансмісії.

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В Україні модель доступна у м’якій гібридній, а також плагін-гібридній версіях. Очікується, що оновлена версія Volvo XC60 почне надходити до дилерів в Європі пізніше цього року. Вартість новинки буде оголошена пізніше.