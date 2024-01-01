Представлен обновленный Volvo XC60

Обновление Volvo XC60 нельзя назвать кардинальным. Кроссовер получил элементы стиля от флагманского XC90, в частности новую решетку радиатора, затемненные задние фонари и другие колесные диски. Также список оснащения пополнился двумя вариантами цветов - Forest Lake и Aurora Silver.

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Кроме того, впервые кроссовер будет доступен с Mulberry Red. В салоне XC60 имеет более крупный 11,2-дюймовый вертикальный дисплей информационно-развлекательной системы.

Он получил новейшее программное обеспечение, поддерживающее обновления по воздуху. Из менее заметных изменений – новая сетка для динамиков. Компания не предоставила никаких обновлений для двигателя или трансмиссии.

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В Украине модель доступна в мягкой гибридной, а также плагин-гибридной версиях. Ожидается, что обновленная версия Volvo XC60 начнет поступать к дилерам в Европе позже в этом году. Стоимость новинки будет объявлена позже.