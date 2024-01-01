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Представлен обновленный Volvo XC60

Несмотря на свой возраст, кроссовер XC60 является одной из самых успешных моделей шведского бренда, поэтому неудивительно, что компания представила рестайлинговый вариант, чтобы сделать модель еще более привлекательной. К слову, вскоре автопроизводитель также презентует электрический эквивалент автомобиля под названием EX60.
Volvo обновила XC60: фото - Auto24

ФОТО: Volvo|

Volvo XC60 2025

Даниил Северенчук
logo19 февраля, 13:20
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Обновление Volvo XC60 нельзя назвать кардинальным. Кроссовер получил элементы стиля от флагманского XC90, в частности новую решетку радиатора, затемненные задние фонари и другие колесные диски. Также список оснащения пополнился двумя вариантами цветов - Forest Lake и Aurora Silver.

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Кроме того, впервые кроссовер будет доступен с Mulberry Red. В салоне XC60 имеет более крупный 11,2-дюймовый вертикальный дисплей информационно-развлекательной системы.

Он получил новейшее программное обеспечение, поддерживающее обновления по воздуху. Из менее заметных изменений – новая сетка для динамиков. Компания не предоставила никаких обновлений для двигателя или трансмиссии.

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В Украине модель доступна в мягкой гибридной, а также плагин-гибридной версиях. Ожидается, что обновленная версия Volvo XC60 начнет поступать к дилерам в Европе позже в этом году. Стоимость новинки будет объявлена позже.

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