Volvo прекратила выпуск своего лучшего универсала

Как сообщает Motor1, согласно потребительскому веб-сайту Volvo, V60 Polestar Engineered “больше не доступен как новый автомобиль в США”. Представитель Volvo подтвердил, что производство V60 Polestar Engineered завершено, тогда как V60 Cross Country и V90 Cross Country остаются доступными для заказа в Америке.

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Volvo V60 Polestar дебютировал в 2017 году, а в 2020 году появилась его плагин-гибридная версия под названием Polestar Engineered. Модель получила 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом в сочетании с батареей и электромотором.

Общая мощность системы составляла 455 лошадиных сил и 709 Нм крутящего момента, передаваемых на все четыре колеса. Это позволило универсалу разгоняться до 100 км/ч всего за 4,3 секунды. Сейчас в США доступны V60 и V90 Cross Country 2025 модельного года, тогда как продажи стандартных V60 и V90 были прекращены на большинстве рынков.

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Сначала Volvo заявила, что переходит на полностью электрическую линейку, но, как и многие автопроизводители, шведский бренд отказался от своих амбициозных планов по электрификации. Вместо этого в течение следующего десятилетия Volvo планирует выпустить десятки новых электрических и гибридных автомобилей, включая свой первый электрический седан ES90, дебютирующий уже вскоре.