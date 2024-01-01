Volvo S90 більше не продаватиметься в США через мита Трампа

Як повідомляє Motor1, посилаючись на Automotive News, Volvo Car USA припинить імпорт седана S90 через зростаючу торгову війну між США та Китаєм. Модель збирається на заводі Volvo в Даціні в Китаї.

Читайте також: Які автовиробники найбільше постраждали від запроваджених мит на автомобілі у США

До слова, навіть до впровадження мит, продажі седана в США були мізерними – торік компанія Volvo продала всього лише 1364 екземпляри S90. “Це малосерійний автомобіль для США. Замість того, щоб мати справу з тарифами, вони просто збираються скоротити його”, — сказав Automotive News неназваний інсайдер.

З 9 квітня адміністрація Трампа стягує 125-відсоткове імпортне мито на китайські товари, включаючи транспортні засоби. До слова, це в п'ять разів вище, ніж 25-відсотковий тариф, що стягується з транспортних засобів, імпортованих з будь-якої іншої точки світу. Для Volvo це зробило б S90 занадто дорогим для продажу в США.

Також цікаво: Volvo заборонила власникам плагін-гібридів заряджати свої автомобілі

Повідомляється, що натомість автовиробник зосередиться на своїх бестселерах: кросоверах XC90, XC60 і XC40, однак, для компанії Volvo все одно настають важкі часи, оскільки 96,8% її автомобілів, проданих в Америці, виробляються за кордоном.