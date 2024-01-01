Volvo S90 больше не будет продаваться в США из-за пошлин Трампа

Как сообщает Motor1, ссылаясь на Automotive News, Volvo Car USA прекратит импорт седана S90 из-за растущей торговой войны между США и Китаем. Модель собирается на заводе Volvo в Дацине в Китае.

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К слову, даже до введения пошлин, продажи седана в США были мизерными – в прошлом году компания Volvo продала всего лишь 1364 экземпляра S90. “Это малосерийный автомобиль для США. Вместо того чтобы иметь дело с тарифами, они просто собираются сократить его”, — сказал Automotive News неназванный инсайдер.

С 9 апреля администрация Трампа взимает 125-процентную импортную пошлину на китайские товары, включая транспортные средства. К слову, это в пять раз выше, чем 25-процентный тариф, взимаемый с транспортных средств, импортируемых из любой другой точки мира. Для Volvo это сделало бы S90 слишком дорогим для продажи в США.

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Сообщается, что вместо этого автопроизводитель сосредоточится на своих бестселлерах: кроссоверах XC90, XC60 и XC40, однако, для компании Volvo все равно наступают тяжелые времена, поскольку 96,8% ее автомобилей, проданных в Америке, производятся за рубежом.