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Volvo запретила владельцам плагин-гибридов заряжать свои авто

Шведский автопроизводитель объявил отзывную кампанию, поскольку тысячи PHEV оснащены модулями батареи, имеющими дефект, который может привести к перегреву и короткому замыканию. Отзыв касается многих транспортных средств, включая S60, V60, S90, V90, XC60 и XC90.
Volvo обнаружила дефект батареи в своих гибридных моделях - Auto24

ФОТО: Volvo|

Volvo XC90

Даниил Северенчук
logo27 марта, 11:10
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Как сообщает Carscoops, Volvo отзывает 7483 гибрида в Соединенных Штатах, поскольку в них может произойти короткое замыкание батареи после полной зарядки. Это создает серьезную опасность пожара, которая может произойти ночью, когда автомобиль припаркован в гараже.

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Инженеры Volvo обнаружили “отклонения в производстве аккумуляторного модуля”, которое потенциально может привести к короткому замыканию. Известно, что батареи изготавливаются компанией LG. Автопроизводитель впервые узнал о дефекте 6 февраля 2024 года после обращения клиента.

Оно вызвало расследование, завершившееся в начале месяца. Volvo известно о двух отдельных инцидентах, связанных с дефектом, хотя случаи увечья или гибели не зафиксированы.

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Владельцы пострадавших автомобилей получат уведомления в мае. Им будет предложено отправить свое авто к дилеру для прохождения проверки состояния аккумулятора. Если дефект будет обнаружен, батарею будет бесплатно заменена и установлено новое программное обеспечение.

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