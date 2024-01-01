Американцы получили капотный Volvo VNR для региональных перевозок

Разработчики не скрывают, что грузовик на 90% переработан относительно предыдущей модели VNR. Также он имеет много заимствований из дизайна совершенно нового шоссейного тягача VNL, выпущенного в прошлом году.

Как рассказывает производитель на своем сайте, VNR для коротких перевозок предлагает не худший комфорт, чем в магистральных тягачах для дальних и длительных рейсов. Правда, транспортные компании здесь уже определяются сами, выбирая нужную версию кабины – со спальным кубриком или без него.

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Конечно, внешние конструктивные черты с VNL совпадают с новым VNR, который будет ходить в основном на коротких дистанциях и часто в тесных городских условиях.

Предусмотрены различные версии этой серии машин, в т.ч. с приводом 4×2 и 6×4. Модификация VNR 300 рассчитана для городской доставки.

Повышение эффективности использования топлива (до 7,5%) происходит благодаря двигателю нового поколения D13 VGT. Фото: Volvo Trucks

Далее следует VNR 400 для региональных перевозок с плоской средней крышей. Эта зона отдыха обеспечит ночной отдых, чтобы сохранить рабочие часы.

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В конфигурации VNR 640 со спальной кроватью идеально подходит для многодневных рейсов. Самая просторная зона отдыха у VNR 660, она обладает высокой крышей.

VNR комплектуется новым двигателем Volvo D13 VGT, который отвечает за улучшенную экономию топлива грузовика. Номинальная мощность колеблется от 405 до 455 лошадиных сил.

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Клиенты могут специфицировать D13 с турбокомпаундированием, которое использует рекуперацию отработанного тепла для улавливания потерянной энергии и дальнейшего повышения эффективности двигателя.

I-Shift нового поколения также обновлено для быстрого переключения передач, позволяя уделять больше времени дороге и при этом меньше уставать.

Новый VNR также оснащен функциями безопасности в виде платформы активной безопасности Volvo, включая Volvo Active Driver Assist с предупреждением о лобовом столкновении, предупреждением о выезде из полосы движения, адаптивным круиз-контролем и автоматическим экстренным торможением. Он также дебютирует E-Call, который оповещает экстренные службы в случае аварии.

Дополнительные функции помощи водителю включают Volvo Dynamic Steering для поддержания полосы движения и мониторинга слепых зон.

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Также доступна полностью интегрированная система мониторинга камеры для улучшенной видимости. Электронный стояночный тормоз предлагает функции автоматической активации и автоматического отпускания.

Увеличение экономии топлива на 7,5% происходит благодаря улучшению аэродинамики в сочетании с усовершенствованием трансмиссии и технологиями уменьшения холостого хода. Примером является Eco-roll, который отключает трансмиссию на склоне, позволяя грузовику катиться без потребления топлива.

Кабина имеет клиновидную конструкцию для лучшего воздушного потока, а лобовое стекло агрессивно изогнутое для лучшей аэродинамики.