Американці отримали капотний Volvo VNR для регіональних перевезень

Розробники не приховують, що вантажівка на 90% перероблена відносно попередньої моделі VNR. Також вона має багато запозичень з дизайну абсолютно нового шосейного тягача VNL, випущеного торік.

Як розповідає виробник на своєму сайті, VNR для коротких перевезень пропонує не гірший комфорт, ніж у магістральних тягачах для далеких та довготривалих рейсів. Щоправда, транспортні компанії тут уже визначаються самі, вибираючи потрібну версію кабіни – зі спальним кубриком чи без нього.

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Звісно, зовнішні конструктивні риси з VNL збігаються з новим VNR, що ходитиме в основному на коротких дистанціях і часто в тісних міських умовах.

Передбачено різні версії цієї серії машин, у т.ч. з приводом 4×2 і 6×4. Модифікація VNR 300 розрахована для міських та міжміських доставок.

Підвищення ефективності використання палива (до 7,5%) відбувається завдяки двигуну нового покоління D13 VGT. Фото: Volvo Trucks

Далі йде VNR 400 для регіональних перевезень з компактним спальним місцем та пласким середнім дахом. Ця зона відпочинку забезпечить нічний відпочинок, щоб зберегти робочі години.

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В конфігурації VNR 640 зі спальним ліжком вантажівка ідеально підходить для багатоденних рейсів. Найпросторіша зона відпочинку – у VNR 660, вона має високий дах.

VNR комплектується новим двигуном Volvo D13 VGT, який відповідає за приблизно 30% покращень економії палива вантажівки. Номінальна потужність коливається від 405 до 455 кінських сил.

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Клієнти можуть специфікувати D13 із турбокомпаундуванням, яке використовує рекуперацію відпрацьованого тепла для уловлювання втраченої енергії та подальшого підвищення ефективності двигуна.

I-Shift нового покоління також оновлено для швидшого перемикання передач, дозволяючи приділяти більше уваги дорозі та менше втомлюватися.

Новий VNR також оснащений функціями безпеки у вигляді платформи активної безпеки Volvo, включаючи Volvo Active Driver Assist із попередженням про лобове зіткнення, про виїзд зі смуги руху, адаптивним круїз-контролем і автоматичним екстреним гальмуванням. Він також дебютує E-Call, який сповіщає екстрених служб у разі аварії.

Додаткові функції допомоги водієві включають Volvo Dynamic Steering для підтримки смуги руху та моніторингу сліпих зон.

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Також доступна повністю інтегрована система моніторингу камери для покращеної видимості. Електронне стоянкове гальмо пропонує функції автоматичної активації та автоматичного відпускання.

Збільшення економії палива на 7,5% відбувається завдяки покращенню аеродинаміки в поєднанні з удосконаленням трансмісії та технологіями зменшення холостого ходу. Прикладом є Eco-roll, який відключає трансмісію на схилі, дозволяючи вантажівці котитися без споживання пального.

Кабіна має клиноподібну конструкцію для кращого повітряного потоку, а лобове скло агресивно вигнуте для кращої аеродинаміки.