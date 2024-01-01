Volvo заборонила власникам плагін-гібридів заряджати свої авто

Як повідомляє Carscoops, Volvo відкликає 7483 гібриди у Сполучених Штатах, оскільки в них може статися коротке замикання батареї після повної зарядки. Це створює серйозну небезпеку пожежі, яка може статися вночі, коли автомобіль припаркований у гаражі.

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Інженери Volvo виявили “відхилення у виробництві акумуляторного модуля”, яке потенційно може призвести до короткого замикання. Відомо, що батареї виготовляються компанією LG. Автовиробник вперше дізнався про дефект 6 лютого 2024 року після звернення клієнта.

Воно викликало розслідування, що завершилося на початку місяця. Volvo відомо про два окремих інциденти, пов’язаних з дефектом, хоча випадки каліцтва чи загибелі не зафіксовані.

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Власники постраждалих автомобілів отримають сповіщення в травні. Їм буде запропоновано відправити своє авто до дилера для проходження перевірки стану акумулятора. Якщо дефект буде виявлено, батарею буде безкоштовно замінено та встановлено нове програмне забезпечення.