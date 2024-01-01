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Volvo заборонила власникам плагін-гібридів заряджати свої авто

Шведський автовиробник оголосив відкличну кампанію, оскільки тисячі PHEV оснащені модулями батареї, що мають дефект, що може призвести до перегріву та короткого замикання. Відкликання стосується багатьох транспортних засобів, включаючи S60, V60, S90, V90, XC60 і XC90.
Volvo виявила дефект батареї у своїх гібридних моделях - Auto24

ФОТО: Volvo|

Volvo XC90

Данило Северенчук
logo27 березня, 11:10
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Як повідомляє Carscoops, Volvo відкликає 7483 гібриди у Сполучених Штатах, оскільки в них може статися коротке замикання батареї після повної зарядки. Це створює серйозну небезпеку пожежі, яка може статися вночі, коли автомобіль припаркований у гаражі.

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Інженери Volvo виявили “відхилення у виробництві акумуляторного модуля”, яке потенційно може призвести до короткого замикання. Відомо, що батареї виготовляються компанією LG. Автовиробник вперше дізнався про дефект 6 лютого 2024 року після звернення клієнта.

Воно викликало розслідування, що завершилося на початку місяця. Volvo відомо про два окремих інциденти, пов’язаних з дефектом, хоча випадки каліцтва чи загибелі не зафіксовані.

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Власники постраждалих автомобілів отримають сповіщення в травні. Їм буде запропоновано відправити своє авто до дилера для проходження перевірки стану акумулятора. Якщо дефект буде виявлено, батарею буде безкоштовно замінено та встановлено нове програмне забезпечення.

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