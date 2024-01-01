Електроавтобуси Volvo на триста пасажирів виїдуть на маршрути

Модель Volvo 7800 Electric стала першим електричним зчленованим автобусом з трьох вагонів на двох шарнірних з’єднаннях. Виготовлення зчленованих автобусів Volvo Buses розпочне на власному виробництві у Мексиці. Перші постачання очікуються у 2026 році.

Двошарнірне виконання автобуса має сприяти еволюції системи швидкісного автобусного транспорту (BRT) шляхом підвищення ефективності та скорочення викидів. Автобуси виготовлятимуться паралельно у двох версіях.

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Окрім двошарнірної пасажирської машини великої місткості, до муніципальних парків будуть надходити класичні "гармошки" з двох вагонів в одному шарнірному з’єднанні.

Обидві версії Volvo Buses випускатиме у Мексиці паралельно для маршрутів з різним пасажиропотоком. Фото: Volvo Buses

Якщо тривагонна модель Volvo 7800 Electric довжиною 25,6 метра вміщує до 300 пасажирів, то класична шарнірно зчленована машина з двох вагонів може вмістити до 191 пасажира.

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Модель Volvo 7800 Electric має подвійні двигуни (Volvo EPT802), що забезпечують чудову здатність підійматися на гору завдяки потужності 400 кВт. Це відповідає силовому потенціалу у 540 к.с. Максимальна потужність 2x200 кВт видає максимальний крутний момент на колеса 31 000 Нм.

Подвійні електродвигуни Volvo EPT802 працюватимуть у парі з 2-швидкісною автоматизованою механічною трансмісією на основі технології Volvo I-Shift. Фото: Volvo Buses

У двошарнірному автобусі для зберігання енергії використовується накопичувач 540, 630 або 720 кВт-год. Для класичної одношарнірної "гармошки" потенціал батареї менший, там обмежилися місткістю 540 чи 630 кВт-год.

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Тривагонний зчленований електричний автобус Volvo 7800 працює не просто тихо, а дуже тихо. Пасажири можуть насолоджуватися цим, оскільки поїздка буде без шуму та вібрації. До речі, цей позитив поширюється не лише на пасажирів, але й на мешканців квартир, вікна яких виходять на вулицю з маршрутом руху таких автобусів.