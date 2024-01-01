Электроавтобусы Volvo на триста пассажиров выедут на маршруты

Модель Volvo 7800 Electric стала первым электрическим сочлененным автобусом из трех вагонов на двух шарнирных соединениях. Изготовление сочлененных автобусов Volvo Buses начнет на собственном производстве в Мексике. Первые поставки ожидаются в 2026 году.

Двухшарнирное исполнение автобуса должно способствовать эволюции системы скоростного автобусного транспорта (BRT) путем повышения эффективности и сокращения выбросов. Автобусы будут производиться параллельно в двух версиях.

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Кроме двухшарнирной пассажирской машины большой вместимости, в муниципальные парки будут поступать классические "гармошки" из двух вагонов в одном шарнирном соединении.

Обе версии Volvo Buses будет выпускать в Мексике параллельно для маршрутов с разным пассажиропотоком. Фото: Volvo Buses

Если трехвагонная модель Volvo 7800 Electric длиной 25,6 метра вмещает до 300 пассажиров, то классическая шарнирно сочлененная машина из двух вагонов может вместить до 191 пассажира.

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Модель Volvo 7800 Electric имеет двойные двигатели (Volvo EPT802), обеспечивающие превосходную способность подниматься в гору благодаря мощности 400 кВт. Это соответствует силовому потенциалу в 540 л.с. Максимальная мощность 2x200 кВт выдает максимальный крутящий момент на колеса 31 000 Нм.

Двойные электродвигатели Volvo EPT802 будут работать в паре с 2-скоростной автоматизированной механической трансмиссией на основе технологии Volvo I-Shift. Фото: Volvo Buses

В двухшарнирном автобусе для хранения энергии используется накопитель 540, 630 или 720 кВт-ч. Для классической одношарнирной "гармошки" потенциал батареи меньше, там ограничились емкостью 540 или 630 кВт-ч.

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Трехвагонный сочлененный электрический автобус Volvo 7800 работает не просто тихо, а очень тихо. Пассажиры могут наслаждаться этим, поскольку поездка будет без шума и вибрации. Кстати, этот позитив распространяется не только на пассажиров, но и на жителей квартир, окна которых выходят на улицу с маршрутом движения таких автобусов.