Нидерландская компания Squad Mobility нацелилась на перспективный рынок электрических микроавтомобилей США, где в ее размерной группе практически отсутствуют конкуренты, а спрос на малолитражки ожидается большой.

Такое заявление производитель озвучил на презентации специальной версии транспортного средства малого формата EV под названием Solar Buggy. Это - "компактный и доступный автомобиль на солнечных батареях, заряжающихся от прямой солнечной энергии через встроенную солнечную панель на крыше".

Стартап объявил, что его электромобиль с солнечными панелями для питания аккумуляторов теперь доступен для предварительного заказа в США.

Технически это транспортное средство не подпадает под характеристики "автомобиля" в традиционном понимании. По крайней мере в США оно будет подпадать под обозначение Low-Speed Vehicle (LSV), то есть низкоскоростное транспортное средство со скоростью до 40 км/ч, которому предоставляется улично-правовой статус на федеральном уровне.

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Пока непонятно, прошел ли он омологацию в США для уличного движения, чего не скажешь о Европе. На европейском континенте уже доступны две версии автомобиля. Компания работает над тем, чтобы запустить в производство двухместный Solar City Car в варианте категории L6 со скоростью 45 км/ч и в версии категории L7 со скоростью 70 км/ч.

Благодаря длине всего 2 метра Squad можно очень эффективно парковать перпендикулярно на среднем парковочном месте. Фото: Squad

Также прозвучал намек на то, что в Squad Mobility уже рассматривают возможность создания длинного четырехместного варианта категории L7, а также грузовой версии, в т.ч. для городской дистрибуции.

Сейчас разработчики сосредоточились на возможностях лучшего отбора солнечной энергии для увеличения запаса хода таких машин. Пока установленная на крыше солнечная панель производит до 22 км дополнительного запаса хода в солнечные дни в Нидерландах. Во время тестирования в Лас-Вегасе солнечная мощность была почти на 50% выше, обеспечивая дополнительный пробег в 31 км в день.

Каждая из четырех сменных батарей имеет емкость 1,6 кВт-ч, что максимально дает 6,4 кВт-ч и предлагает запас хода до 100 км. Фото: Squad

Автомобили оснащены четырьмя сменными портативными батареями, которые вместе обеспечивают полностью электрический запас хода 100 км без учета дополнительного заряда от солнечной энергии.

Учитывая такой средний пробег от солнечной энергии, для большинства пользователей Squad Mobility зарядка от сети будет не нужна, для поездок на работу или учебу хватит энергии от солнечных лучей.

Солнечная панель работает при любом освещении, в том числе в тени, может дополнительно заряжать батарею для пробега до 22 км в день в Нидерландах и 31 км в Испании. Фото: Squad

По сравнению с европейским рынком, где микроавтомобили чаще встречаются в густонаселенных городах, американский рынок LSV больше сосредоточен на запланированных общинах, центрах проведения мероприятий и других районах в стиле кампусов.

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"Мы видим огромный интерес со стороны Соединенных Штатов, в частности к таким рынкам, как сообщества гольф-карт, (корпоративные) кампусы, платформы обмена, отели и курорты, парки развлечений и городские услуги", — делится результатами исследования американского рынка гендиректор Squad Mobility Роберт Хуверс.

Колеса и шины выходят за пределы кузова спереди и сзади, функционируя как бамперы, что очень удобно при поперечной парковке у бордюра, даже если он очень высокий. Фото: Squad

Ожидается, что автомобиль будет доступен в США в 2025 году по цене от 6250 долларов США без учета налогов. Его уже можно предварительно заказать. Для предварительных заказов за пределами Европы первый платеж не требуется.

Электрические микроавтомобили, которые в основном подпадают под категорию LSV в США, являются небольшой, но восходящей нишей в большом автомобильном пространстве. Именно на это и рассчитывает Squad.