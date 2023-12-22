Нідерландська компанія Squad Mobility націлилася на перспективний ринок електричних мікроавтомобілів США, де в її розмірній групі практично відсутні конкуренти, а попит на малолітражки очікується великий.

Таку заяву виробник озвучив на презентації спеціальної версії транспортного засобу малого формату EV під назвою Solar Buggy. Це - "компактний і доступний автомобіль на сонячних батареях, що заряджаються від прямої сонячної енергії через вбудовану сонячну панель на даху".

Стартап оголосив, що його електромобіль із сонячними панелями для живлення акумуляторів тепер доступний для попереднього замовлення в США.

Технічно цей транспортний засіб не підпадає під характеристики "автомобіля" у традиційному розумінні. Принаймні в США він підпадатиме під позначення Low-Speed Vehicle (LSV), тобто низькошвидкісний транспортний засіб зі швидкість до 40 км/год, якому надається вулично-правовий статус на федеральному рівні.

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Допоки незрозуміло, чи він пройшов омологацію в США для вуличного руху, чого не скажеш про Європу. На європейському континенті вже доступні дві версії автомобіля. Компанія працює над тим, щоб запустити у виробництво двомісний Solar City Car у варіанті категорії L6 зі швидкістю 45 км/год і у версії категорії L7 зі швидкістю 70 км/год.

Завдяки довжині лише 2 метри Squad можна дуже ефективно паркувати перпендикулярно на середньому паркувальному місці. Фото: Squad

Також прозвучав натяк на те, що у Squad Mobility вже розглядають можливість щодо створення довшого чотиримісного варіанту категорії L7, а також вантажної версії, в т.ч. для міської дистрибуції.

Нині розробники зосередилися на можливостях кращого відбору сонячної енергії для збільшення запасу ходу таких машин. Допоки встановлена на даху сонячна панель виробляє до 22 км додаткового запасу ходу в сонячні дні у Нідерландах. Під час тестування в Лас-Вегасі сонячна потужність була майже на 50% вищою, забезпечуючи додатковий пробіг у 31 км на день.

Кожна із чотирьох змінних батарей має місткість 1,6 кВт-год, що максимально дає 6,4 кВт-год і пропонує запас ходу до 100 км. Фото: Squad

Автомобілі оснащені чотирма змінними портативними батареями, які разом забезпечують повністю електричний запас ходу 100 км без урахування додаткового заряду від сонячної енергії.

З огляду на такий середній пробіг від сонячної енергії, для більшості користувачів Squad Mobility зарядка від мережі буде не потрібна, для поїздок на роботу чи навчання вистачить енергії від сонячних променів.

Сонячна панель працює при будь-якому освітленні, в тому числі в тіні, може додатково заряджати батарею для пробігу до 22 км на день у Нідерландах і 31 км в Іспанії. Фото: Squad

Порівняно з європейським ринком, де мікроавтомобілі частіше зустрічаються в густонаселених містах, американський ринок LSV більше зосереджений на запланованих громадах, центрах проведення заходів та інших районах у стилі кампусів.

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"Ми бачимо величезний інтерес з боку Сполучених Штатів, зокрема до таких ринків, як спільноти гольф-картів, (корпоративні) кампуси, платформи обміну, готелі та курорти, парки розваг і міські послуги", - ділиться результатами дослідження американського ринку гендиректор Squad Mobility Роберт Хуверс.

Колеса та шини виходять за межі кузова спереду та ззаду, функціонуючи як бампери, що дуже зручно при поперечному паркуванню біля бордюру, навіть якщо він дуже високий.Фото: Squad

Очікується, що автомобіль буде доступний в США у 2025 році за ціною від 6250 доларів США без урахування податків. Його вже можна попередньо замовити. Для попередніх замовлень за межами Європи перший платіж не потрібен.

Електричні мікроавтомобілі, які здебільшого підпадають під категорію LSV у США, є невеликою, але висхідною нішею у великому автомобільному просторі. Саме на це й розраховує Squad.