Автомобиль, над которым смеялись 20 лет назад, может снова стать актуальным

Легендарный и одновременно противоречивый FIAT Multipla может получить косвенного преемника. В Stellantis подтверждают: в планах концерна есть новый автомобиль в формате, близком к классическому минивэну, пишет Motor.es.

Что известно сейчас

О возможном возвращении идеи Multipla рассказал глобальный директор по маркетингу FIAT, Abarth и DS Olivier François. По его словам, бренд переживает непростые времена в Европе и нуждается в расширении модельного ряда - прежде всего в семейном сегменте, где FIAT когда-то был новатором.

Речь идет не о прямом возрождении культовой модели с ее узнаваемым "двухэтажным" дизайном, а о современном автомобиле с акцентом на пространство, практичность и необычные компоновочные решения. Именно этими чертами в свое время и прославился Multipla.

Почему именно Multipla

FIAT Multipla первого поколения появился в конце 1990-х и сразу сломал устоявшиеся представления о семейном автомобиле. Шесть полноценных мест в два ряда, ровный пол, огромная площадь остекления и максимально рациональное использование пространства сделали его уникальным даже на фоне тогдашних минивэнов.

Внешность модели много лет была объектом споров, шуток и мемов, но со временем Multipla получил статус культового авто. Сегодня его ценят за практичность, экономичные дизельные моторы и смелость инженерных решений - то, чего часто не хватает современным кроссоверам.

Когда ждать новинку

В FIAT не скрывают: если проект получит "зеленый свет", серийная модель появится не раньше 2030 года. До этого времени бренд сосредоточится на более массовых сегментах. Уже в ближайшее время FIAT планирует представить новый SUV класса C - конкурента Peugeot 3008, Opel Grandland и Citroën C5 Aircross.

Именно этот шаг должен укрепить позиции марки на европейском рынке, где ее доля пока минимальна. А идея минивэна или просторного семейного авто будет оставаться стратегической ставкой на среднесрочную перспективу.

Что это означает для бренда

Потенциальное возвращение идеологии Multipla - это сигнал, что FIAT готов снова экспериментировать и выходить за рамки привычных городских хэтчбеков. Во время, когда большинство автопроизводителей делает ставку на похожие между собой SUV, такой шаг может стать шансом снова выделиться - так же, как это было более 20 лет назад.