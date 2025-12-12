Fiat готовит к дебюту новый фастбэк-кроссовер: первые фото

На фото Carscoops видно, что Fiat сохранил ключевые черты одноименного концепта. Плавная линия крыши, которая переходит в изящный спойлер “утиный хвост”, формирует фастбек-силуэт, не похожий на большинство бюджетных кроссоверов. Спереди – узкие светодиодные фары в стиле Grande Panda, но вытянутые и современные. Они обрамляют закрытую решетку с ожидаемой пиксельной графикой и ретро-эмблемой Fiat.

Читайте также: К пикапам Dongfeng и Fiat армейцы получили интересные подарки

Передний бампер имеет большой воздухозаборник и скромную защитную пластину с металлической отделкой. Один из прототипов, в красном цвете, ездил на черных стальных дисках - вероятно, именно такие колеса получат начальные версии модели. Боковой вид демонстрирует стандартные ручки дверей, скульптурные крылья и заметно отличные пропорции от родственного Citroën Basalt, с которым автомобиль делит платформу.

Больше всего внимания сосредоточено сзади. Тонкие горизонтальные LED-фонари, наклонное заднее стекло и интегрированный спойлер формируют чистый, завершенный дизайн. При этом нижняя часть кузова остается более утилитарной и практичной - с квадратными поверхностями и широкой дверцей багажника.

Также интересно: Пикапы Fiat Titano будут помогать коммунальщикам на Херсонщине

Не менее интересным оказался и салон - один из прототипов испытаний не имел камуфляжа. Интерьер значительно отличается от Grande Panda и родственных Opel Frontera і Citroën C3 Aircross. Перед водителем - компактная цифровая панель приборов, дополненная большим центральным экраном мультимедиа.

Панель приборов отделана кожей, а центральная консоль получила глянцевое черное обрамление. Расположение физических кнопок, селектор АКПП и двухспицевый руль также указывают на модульность интерьерных решений в рамках группы Stellantis. Сиденья нового дизайна с квадратным узором и полуинтегрированными подголовниками намекают на попытки Fiat сделать интерьер одновременно стильным и практичным.

Под капотом ожидается большой выбор силовых агрегатов. Новый кроссовер будет базироваться на бюджетной платформе Smart Car и предложит бензиновые, мягкие гибридные и полностью электрические версии. Скорее всего, техника будет общей с моделями Citroën и Opel на этой же архитектуре. Fiat планирует продавать модель как в Европе, так и в Южной Америке, где бренд имеет сильные позиции в бюджетном сегменте.

Читайте также: Пикапы и фургоны Fiat будут помогать зенитчикам

Официальная премьера состоится в начале 2026 года. Через год, по слухам, к модели может присоединиться еще одна новинка - более традиционный кроссовер с квадратным задком и большим багажником. Он может возродить легендарное имя Multipla и будет позиционироваться как конкурент Dacia Duster и Bigster.