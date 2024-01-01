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Объявлена стоимость Dacia Bigster

Самый большой кроссовер Dacia уже дебютировал на рынке Великобритании по цене от 24 995 фунтов стерлингов, что эквивалентно 30 508 долларам. Это означает, что трехрядный внедорожник является одним из самых доступных в своем классе.
Сколько стоит бюджетный Dacia Bigster в Европе - Auto24

ФОТО: Top Gear|

Dacia Bigster

Даниил Северенчук
logo16 января, 17:00
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Top Gear отмечает, цены на модель начального уровня “Expression” начинаются с £24 995, а модели “Journey” и “Extreme” стоят чуть больше £26 245 и £26 695, что составляет 32 033 и 32 583 долларов соответственно.

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Дизайн модели очень близок к новому Duster. Базовая версия Bigster предлагается с достаточно широким списком оснащения, включающим 10,1-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы с беспроводным подключением смартфона, двухзонный климат-контроль и аудиосистему с четырьмя динамиками.

Опции безопасности включают передние и задние парктроники, систему экстренного торможения и распознавания дорожных знаков. Средняя комплектация Journey, как следует из названия, ориентирована на дальние путешествия и имеет стильную отделку салона, сиденья с поперечной поддержкой и электропривод багажника.

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В то же время флагманский вариант Extreme отличается панорамной крышей с модульными рейлингами и резиновыми ковриками в салоне. Все комплектации также оснащены рулем с подогревом и беспроводной зарядкой для смартфона. Кроме того, кроссовер предлагается в двухцветном исполнении с черной крышей и шестью вариантами окраски кузова.

Линейка двигателей также достаточно широкая. Бензиновые версии оснащаются трехцилиндровыми турбоагрегатами TCe 130 и TCe 140 мощностью 132 и 142 л.с. соответственно, что сочетается с шестиступенчатой “механикой”. 130-сильный двигатель предлагается в сочетании с системой полного привода.

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Она имеет различные режимы вождения: снег, грязь и песок, которые помогают машине в сложных условиях. Флагманским является гибридная версия Hybrid 155, как очевидно из названия, мощностью 155 лошадиных сил. Это единственный вариант с АКПП с двойным сцеплением.

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