Объявлена стоимость Dacia Bigster

Top Gear отмечает, цены на модель начального уровня “Expression” начинаются с £24 995, а модели “Journey” и “Extreme” стоят чуть больше £26 245 и £26 695, что составляет 32 033 и 32 583 долларов соответственно.

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Дизайн модели очень близок к новому Duster. Базовая версия Bigster предлагается с достаточно широким списком оснащения, включающим 10,1-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы с беспроводным подключением смартфона, двухзонный климат-контроль и аудиосистему с четырьмя динамиками.

Опции безопасности включают передние и задние парктроники, систему экстренного торможения и распознавания дорожных знаков. Средняя комплектация Journey, как следует из названия, ориентирована на дальние путешествия и имеет стильную отделку салона, сиденья с поперечной поддержкой и электропривод багажника.

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В то же время флагманский вариант Extreme отличается панорамной крышей с модульными рейлингами и резиновыми ковриками в салоне. Все комплектации также оснащены рулем с подогревом и беспроводной зарядкой для смартфона. Кроме того, кроссовер предлагается в двухцветном исполнении с черной крышей и шестью вариантами окраски кузова.

Линейка двигателей также достаточно широкая. Бензиновые версии оснащаются трехцилиндровыми турбоагрегатами TCe 130 и TCe 140 мощностью 132 и 142 л.с. соответственно, что сочетается с шестиступенчатой “механикой”. 130-сильный двигатель предлагается в сочетании с системой полного привода.

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Она имеет различные режимы вождения: снег, грязь и песок, которые помогают машине в сложных условиях. Флагманским является гибридная версия Hybrid 155, как очевидно из названия, мощностью 155 лошадиных сил. Это единственный вариант с АКПП с двойным сцеплением.